La Réunion – Un Malgache succombe en haute mer

Lors d’une sortie en mer, un marin malgache a succombé à bord d’un bateau de pêche. Sa dépouille est prévue arriver ce jour.

Mort subite d’un Malgache à la Réunion. La presse locale a signalé hier le décès en mer de ce marin. La dépouille n’étant pas encore arrivée dans l’île sœur, et faute d’examen plus approfondi, la cause exacte du décès n’est pas encore communiquée. Les informations sur le défunt sont jusqu’à maintenant insuffisantes.

Hier, dans sa publication, le Journal de l’Île de la Réunion a indiqué dans ses colonnes que la victime travaillait pour la compagnie réunionnaise d’exploitation de ressources halieutiques Réunimer.

Le bateau à bord duquel le défunt a servi a fait une sortie en mer mercredi. Il s’était éloigné du littoral de l’île sœur pour s’enfoncer au large, afin de jeter son matériel dans des zones de pêche plus fécondes en haute mer.

Aucun problème n’a été signalé lors des quatre premiers jours de sortie en mer. Travaillant en équipe avec ses compagnons de pêche, le Malgache ne semblait pas manifester de signe avant coureur d’une mort brutale.

Symptômes inquiétants

Avant-hier, alors que l’équipe semblait avoir fait ses preuves, des symptômes inquiétants commençaient à miner l’état de santé du marin, au point de s’emparer de son corps.

Le souffrant avait une forte fièvre depuis lundi d’après la publication en ligne du Journal de la Réunion. N’ayant par repris du poil de la bête malgré les premiers soins d’urgence et le recours aux dispositifs médicaux disponibles à bord, l’état de santé du marin a empiré à tel point que la mort l’a happé au bout de près de 24 heures.

Aux dernières nouvelles, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de La Réunion es t informé du drame. C’est l’équipage même du bateau qui l’ en a avisé.

Voguant, cap sur l’île de La Réunion en conservant la dépouille tant bien que mal, le bateau de pêche est prévu jeter l’ancre au port ce jour, où des dispositions ont été prises par rapport à l’arrivée de la dépouille.