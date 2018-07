Exportation de la vanille – Le prix fixé par les producteurs

Trois sur les quatre districts de la région SAVA ont achevé leur campagne pour la vanille verte. Les producteurs ont été les maîtres des prix.

Le prix du kilo de vanille verte a connu une hausse par rapport au début de la campagne du 15 juillet. Au terme de la courte campagne de neuf jours, celle-ci ne se vendait pas à moins de 150 000 ariary par kilo si celui-ci a été lancé à 50 000 ou 60 000 ariary de moins. «Les collecteurs et exportateurs n’ont pas eu tellement le choix par rapport à ce prix. Les producteurs n’ont pas accepté les 100 000 ariary proposés au début de la campagne. Le prix de 150 000 ariary a été fixé par les producteurs, juste deux jours après le jour J du début de la campagne», explique Judio Beanona, gérant de la société Vanille Bourbon, sise à Sambava. «Ce prix fixé à 150 000 ariary est notamment dû à la qualité extraordinaire de cette année. C’est de la vanille très mature. Il y a égalementl’attente de quatre semaines de plus pour démarrer la vente de vanille verte», explique pour sa part Java, un producteur de vanille de Sambava.

Les endroits non accessibles en voiture arborent de la bonne qualité. Mais le prix n’est pas inférieur à 120 000 ariary. Judio Beanona, opérateur de vanille depuis près de vingt ans témoigne que la qualité est «au top», cette année. «Rien qu’à l’arôme de ce type d’orchidée, on peut tout de suite évaluer sa qualité», indique-t-il.

Qualité

La loi de l’offre et de la demande y est pour beaucoup et des sociétés exportatrices ont dû faire machine arrière, face à ce prix fixe. Les districts de Sambava, Antalaha et Vohémar ont achevé la campagne de vanille verte. Face maintenant à la période de préparation qui va durer en moyenne dix à quinze jours. «Le prix de la vanille préparée ne sera pas à moins d’un million d’ariary. Il faut tenir compte du fait qu’on obtient 1/5e du kilo de la vanille verte», indique encore l’opérateur.

«La campagne pour le district d’Andapa ne commencera officiellement qu’au 1er août, mais des parties comme Doany, une localité située sur la route d’Andapa, commencera la sienne demain [ce jour]. C’est une zone très productrice de vanille, qui arrive à produire cinquante tonnes à elle seule», apprend-on du coté d’Andapa.

Des contestations se sont fait entendre durant cette campagne, car des acheteurs n’ont pas agréé le prix fixé par les producteurs. Une source informe qu’un opérateur indien, a été coffré, car celui-ci a osé tabler à un prix plus élevé, 160 000 ariary pour un kilo de vanille verte. Après discussions, l’opérateur a été relâché.

Les vols sur pied ont diminué par rapport à l’année dernière.