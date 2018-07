Education – Le CEPE se déroulera à la date prévue

Le premier examen officiel s’effectuera à la date convenue dans le calendrier scolaire. Aucun changement n’est en vue.

Inchangé. L’examen du CEPE se déroulera bel et bien le 14 août. Les sujets pour cet examen sont fins prêts, il ne reste plus que leur impression, d’après Serge Thierry Tsitoara, directeur de la technologie de l’information et la communication au sein du ministère de l’Éducation nationale. « Il n’y a aucun souci à se faire pour l’examen du CEPE. Les sujets ont été élaborés à la base par les enseignants au niveau des écoles primaires publiques. Puis ils ont été transférés au niveau des Zap et dans les circonscriptions scolaires, avant de débarquer dans les directions régionales. Trois sujets sont sélectionnés. Un de ces trois sujets sera choisi à la fin. Il faut souligner que les sujets d’examen sont différents dans chaque province », explique-t-il.

Malgré le gel de l’éducation qui remonte à quatre mois, le ministère de l’Éducation nationale rassure que toutes les dates d’examen ne changeront pas. Actuellement, les syndicats demandent à ce que l’on recule la date d’examen du baccalauréat, faute de rattrapage. « Ce n’est pas au ministère de l’Éducation nationale de décider du report de la date du baccalauréat mais à l’Office du Baccalauréat à Anka­tso », ajoute-t-il.

Parents soucieux

Presque tous les programmes scolaires ont été bouclés or les révisions sont en manque car la suspension des cours remonte à trois mois. Tel est le souci des parents d’élèves dans les établissements publics, car il ne reste plus que deux semaines. Des résultats médiocres ou des élèves incapables risquent de sortir de CEPE 2018. « Nous, les parents sommes quand même inquiets. Les enfants font le maximum d’efforts et sont toujours poussés à travailler dur pour réussir à l’examen. Les révisions ne sont pas suffisantes comme il se doit à l’école », affirme un parent d’élève.

Quelques enseignants reprennent les cours

Selon la dernière statistique du ministère de l’Éducation nationale, cent cinq établissements scolaires ont été ré-ouverts sur les cent quinze dans les six zones administratives. Quatre-vingt-huit sur quatre-vingt-treize fonctionnent à 100 % dans la capitale. « Seules les écoles primaires publiques d’Avaradoha, de Vohibola, d’Amboniloha, d’Andraisoro et de Tsarahonenana restent fermées pour le moment », a-t-on rapporté dans un communiqué. Les quinze CEG dans la capitale ont ouvert leurs portes. Seulement deux lycées sur sept ont repris les cours, celui d’Ambohimana­rina et celui d’Analamahitsy. Quelques enseignants sont encore absents.

Les lycées sont les plus concernés par le retard de reprise. Jusqu’à aujourd’hui, deux lycées (Lycée Ambohimanarina et Lycée Analama­hitsy TD) sur sept ont repris