Concours national de la chanson en français – À la recherche de nouveaux talents

Les Alliances Françaises de Madagascar offrent, de nouveau, une opportunité aux talents cachés en se révélant à travers le Concours National de la Chanson en Français.

Lancé au début du mois de juin de cette année, les inscriptions au Concours National de la Chanson en Français ou CNCF, se déroulent actuellement dans toutes les Alliances Françaises de Madagascar, fer de lance de ce concours. Ouvert à tous ceux qui ont plus de seize ans, le CNCF vise à promouvoir les nouveaux talents en matière de chanson. Les intéressés sont sollicités à s’inscrire auprès des réseaux de l’Alliance Française dans tout Madagascar. Et en ce qui concerne Antananarivo, ils ont jusqu’au 4 août pour réagir. Les inscriptions sont gratuites pour les adhérents de cette institution, et demandent une participation symbolique pour les autres.

Les castings des candidats de la capitale se dérouleront les 17 et 18 août à l’Alliance Française d’Andavamamba. « Chaque Alliance a son programme par rapport à l’organisation du CNCF. Toutes les auditions doivent être faites en septembre pour qu’on puisse continuer les autres étapes du concours au même moment. Offrir une opportunité aux jeunes talents pour se révéler est notre principal objectif pour le CNCF», explique Hasina Rakotondravanany, responsable de la communication de l’Alliance Française d’Antananarivo.

Parrain célèbre

Comme les années précédentes, cette septième édition du CNCF se fait en deux catégories. La première est celle de l’interprétation qui consiste à incarner sur scène une chanson en français de son choix. Depuis l’année dernière, la seconde catégorie

« Composition » a été mise en place pour le plus grand bonheur des compositeurs et interprètes, utilisant la langue française dans leurs œuvres.

Un séjour d’une semaine, tous frais payés, dans une destination touristique de son choix, à Madagascar, attend le champion ou la championne de chaque catégorie, cette année. Et Sébastien Folin, animateur de France 3 et aussi présentateur de l’émission « Tour du monde de la francophonie», parraine cette septième édition. Qui sait si les finalistes passeront sur une chaîne française, le temps de leur prestation pour la grande finale ?