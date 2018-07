Andriamena – Tsaratanana – Six dahalo enlèvent quatre employés de Kraoma

Une bande de six individus armés a kidnappé quatre ouvriers de la société d’État d’extraction minière de chrome Kraoma, lundi, dans le district de Tsaratanàna.

Point trop n’en faut, comme auraient tonné les ravisseurs au téléphone. Enlevés lundi vers 9h, quatre employés de la société Kraoma, un chef d’équipe, deux conducteurs d’engin et un mécanicien, sont toujours retenus entre leurs mains. Après trois appels téléphoniques successifs, une rançon de cent millions d’ariary a finalement été négociée pour libérer les prisonniers.

Du coup, les six kidnappeurs ont donné aux autorités et la société toute la nuit pour verser la somme, autrement, ils menaçaient d’exécuter les captifs l’un après l’autre. Ce coup de semonce est déjà parvenu au ministère de la Défense nationale, au gouvernement et à la présidence. « Un commando sera sur place », a riposté un haut-gradé au sein des autorités concernées d’un ton ferme. Aucune réaction auprès de la direction générale de Kraoma n’a pu être constatée quarante-huit heures après le rapt. Une stratégie défensive serait déjà mise en place, mais reste pour le moment confidentielle.

L’enlèvement a été commis au niveau d’Amboasari­maty, commune de Bemavo. Les cibles étaient sur le point de rejoindre leur engin quand les malfrats les ont saisis. « Chaque nuit, ces ouvriers dorment au village, tandis que des éléments des forces de l’ordre sécurisent leur machine. Cette heure-là, ces vigiles allaient regagner le hameau quand le coup de théâtre s’est produit », a

relaté une source au sein de Kraoma. L’information a été confirmée par les témoignages de nombreux travailleurs du chantier. Selon eux, des coups de feu auraient retenti.

Bouclage

Le fokonolona et des gendarmes se sont transportés sur place, mais les dahalo avaient déjà mis les voiles avec leurs otages. Ils ont prévenu par un premier appel de ne pas tenter de les poursuivre. « Ils ont voulu en revanche s’entretenir avec un élu du district », a confié notre source. Les explications des villageois ont révélé que c’est l’aménagement de l’axe reliant Tsaratanàna à Andriamena qui serait la principale cause de ce kidnapping. Le lieutenant chargé de cette circonscription a affirmé que le réseau de ces dahalo sera sans doute démantelé dès que cette route sera réhabilitée. « Son mauvais état ralentit l’intervention à chaque alerte», a-t-il précisé.

Pour l’instant, cette bande de kidnappeurs n’a pu être localisée. Aux derniers renseignements, elle s’est dirigée vers la savane de Tampoketsa qui est bouclée par les gendarmes de la compagnie de Maevatanàna. Des éléments patrouilleurs depuis Tsaratanàna et des militaires du détachement autonome de sécurité (DAS) y ont déjà été déployés.