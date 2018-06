Service – La distribution des pensions se modernise

Facilitation. Bientôt les retraités n’auront plus à faire la queue à chaque agence de paiement. Vendredi, une convention de partenariat a été signée entre la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) et la Bni Madagascar en vue de simplifier et de sécuriser les procédures de paiement des pensionnaires retraités. Grâce à ce partenariat, les assujettis et notamment les pensionnaires retraités privés affiliés à la CNaPS bénéficient d’un package de services bancaires pratiques conçu spécialement pour eux. « L’ensemble des assujettis peuvent accéder gratuitement à un compte de dépôt, un compte MVola et le service Bank to Wallet/Wallet to Bank afin d’effectuer gratuitement des virements entre le compte MVola et le compte BNI à partir du téléphone MVola », explique Alexandre MEY, Directeur Général de la Bni Mada­gascar. Un moyen comme un autre d’appliquer le principe de l’inclusion financière pour l’institution bancaire tout en faisant bénéficier une tranche vulnérable de la population que sont les retraités. « En exclusivité, les pensionnaires retraités affiliés à la CNaPS pourront bénéficier d’un crédit à la consommation pouvant aller jusqu’à huit millions d’ariary avec un délai de remboursement de six à vingt-quatre mois. Un avantage considérable pour ces anciens travailleurs dans le cas où ils envisagent la réalisation de projets ayant recours à un financement externe », conclut Raoul Arizaka Rabekoto, Directeur Général de la CNaPS