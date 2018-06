Rallye VISCA NANKANG – Première victoire des frères Randrianarivony

Pour leur premier rallye à bord de leur nouvelle Subaru Impreza R4, Rivo et Ando ont signé leur première victoire en carrière. Ils ont parachevé leur succès en remportant le power stage.

Retour sur investissement. Pour leur première apparition avec leur nouvelle Subaru Impreza R4, Rivo et Ando Randrianarivony ont signé une belle victoire, à l’issue du Rallye Visca Nankang du weekend, organisé par le club Asacm.

Longtemps deuxièmes derrière l’équipage Fred-Andry Tahina, ils ont pris la tête au terme de la deu­xième journée de samedi, quand ces derniers ont été mis hors course. Et ce, après avoir pointé en retard à l’entrée du parc de réparation, en raison d’une pompe défaillante sur leur Subaru Impreza N4. Dès lors, le duo Rivo-Ando n’a plus quitté le fauteuil de leader.

Les frères Randriana­rivony ont parachevé leur succès en signant trois scratches durant la troisième journée d’hier, lors de l’ES8, l’ES10 et l’ES12 faisant office de power stage. Révélations de la saison 2014, ils couraient après cette première victoire depuis longtemps. « Au moment d’atteindre l’arrivée finale, on s’est dit ‘enfin !’ », a confié Ando, à sa sortie de la voiture.

Deux moments ont marqué la fin de cette deuxième manche de la saison. L’un, quand Fred est venu féliciter les vainqueurs du jour, dans le parc de réparation.

Bras endommagé

Un geste de fair play apprécié par tous. L’autre, quand Teddy Rahamefy a transmis le flambeau du FMMSAM à Ando, dans le parc fermé. « Ce flambeau revient au meilleur équipage de notre club à chaque rallye », a-t-il expliqué.

En parlant de Teddy justement, associé à Herman Ratsimbarisoa sur Ford Ranger T2, ils sont montés sur la troisième marche podium, confirmant ainsi le fort potentiel du pick-up américain. Ils ont terminé à seulement 55sec de Tahiana Andriamanantena et Tahiry Rakotondrazaka, deuxièmes du général et premiers en groupe N, qui ont franchi l’arrivée avec courage malgré un bras endommagé sur leur Subaru Impreza N4.

Derrière, le top 5 est complété par deux autres T2, à savoir l’Isuzu DMax de Freddy-Jimmy et la Nissan NP300 de Mathieu-Tsiresy. Mention spéciale pour Zaza Maditra, qui a démontré qu’il était plus à l’aise sur son tout-terrain. Quant à la première deux-roues motrices, elle pointe en sixième position au général. Il s’agit de la Peugeot 207 de Dani et Hendry, qui a dû faire face à un problème de capteur depuis vendredi. « Un souci récurrent qui a pour conséquence l’activation d’une bride », déplore Dani, mais qui ne les a pas empêchés de décrocher une deuxième victoire consécutive chez les 2RM.

Mots croisés

Ando Randrianarivony, copilote Subaru Impreza R4

Pour ce rallye, on était serein car la voiture était au top. Et donc, on était en confiance. Par rapport à notre ancienne Subaru, on bénéficie de meilleures relances à chaque accélération. Vendredi, on était en phase de prise en main, puis on a commencé à attaquer le samedi. Une fois devant, on a quelque peu géré, avant de réattaquer pour réaliser le scratch dans la power stage. Notre nouvelle voiture ne nous a pas déçus et nous avons accueilli cette première victoire avec une grande joie.

Teddy Rahamefy, pilote Ford Ranger T2

Avec la Ford, on bénéficie d’un certain avantage au niveau de la technologie embarquée et de la puissance. Pour cette deuxième manche, nos adversaires ont rajouté des upgrades et c’était plus serré. De notre côté, on a rencontré quelques soucis, mais au final, on a quand même gagné et c’est très bien.

Jeannot Rabekoto, président du club organisateur Asacm

Le bilan du weekend est positif. Plus de vingt équipages ont franchi l’arrivée. C’est pour ça que l’on a fourni de gros efforts afin d’offrir aux concurrents des pistes en meilleur état, notamment du côté d’Ankadinandriana et d’Anjeva. Au nom de l’Asacm et de tous ses membres, je tiens à exprimer notre reconnaissance envers tous nos sponsors et partenaires.

Le Top 10

Rang Equipages Voitures Cumul/Différence

1 Rivo-Ando Subaru Impreza R4 1h 43min 40,1sec

2 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza N4 +04min 46,0sec

3 Teddy-Herman Ford Ranger T2 +05min 41,0sec

4 Freddy-Jimmy Isuzu DMax T2 +07min 41,9sec

5 Mathieu-Tsiresy Nissan NP300 T2 +07min 50,6sec

6 Dani-Hendry Peugeot 207 M12 +08min 41,0sec

7 Haja-Rivo SsangYong Actyon T2 +09min 04,4sec

8 Sitraka-Rado Renault Clio M11 +15min 32,8sec

9 Nirina-Anjabob Peugeot 206 M11 +16min 35,4sec

10 Legah-Betojo Peugeot 205 M10 +19min 51,9sec