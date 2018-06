GNBC Kingston et SBBC sont sacrés champions nationaux version 2018 de basketball à trois. Ces équipes ont éliminé les champions en titre en phase finale.

L’équipe championne détrônée. Chez les hommes, la GNBC King­ston bat Cosfa Anala­manga, équipe championne en titre sur le score de 21 à 16.

Les championnats de Madagascar de basket 3×3 se sont déroulés ce week-end au gymnase couvert d’Ankatso. La Gendarmerie a aligné les trois membres de l’équipe nationale qui ont défendu les couleurs nationales à l’Afrobasket 2017 au Togo à l’instar de Fabrice Mandimbisoa, Elly Andriamampisoa et Rick Ley renforcé par Bila Orlando del’ ASBC.

De son côté, Cosfa est composé des mêmes joueurs champions en titre en l’occurrence Donga, Kakay et Arnaud, renforcés par Walter. Cette victoire des Gendarmes n’est que la confirmation de leur succès en phase de poule où ils ont battu l’équipe de Donga sur le score de 15 à 10.

«Nous étions avantagés par notre taille, la valeur individuel de chacun de nous et aussi une bonne condition physique », a confié Elly, membre de l’équipe nationale et meilleur tripointeur de l’Afrobasket au Togo en 2017. En demi-finales, Kingstone a défait la CNaPS1 par 22 à 17 et les militaires ont éliminé l’équipe nationale 3 U18G sur le score 18 à 13.

Les Caissiers ont ensuite remporté la troisième place en battant l’équipe nationale par 15 à 11. Chez les dames, SBBC Boeny bat en finale MB2ALL Analamanga par 9 à 6. Soma Beach Basketball Club, champion national de basket 5×5 alignant à ce sommet national Fanja, Sarobidy, Coralie et Zosy se sont imposés face aux Jaofera, Hajanirina, Solotiana et Maminarison.

«Nous avons bien préparé ce championnat. Notre cohésion sur terrain ainsi que le gabarit impressionnant de Zosy nous a facilité la tâche », a annoncé Fanja après la finale. Telma a offert 500 000 ariary de prime aux équipes cham­pionnes. En demi-finales, SBBC bat dans la douleur Fandre­fiala championne en titre par 16 à 14 et MB2ALL élimine JCSA Analamanga par 12 à 9. La troisième place revient ensuite à la bande à Judith Fenoarisoa.

Doublé d’Analamanga

L’équipe Fandrefiala composée de Ritchie, Andria­nina Joy, Iharentsoa, Fenohasina remporte le titre des U14 garçons. On a écarté en finale la formation de JCBA représentée par Harinosy, Tolotra, Ruphin et Tsinjo Ny Aina.

Chez les filles, MB2ALL, constitué de Tessah, Joanie, Louise et Fifaliana bat Jenifer, Ny Aina, Vaniala et Fitia de JCBA. Durant ce championnat, la direction technique nationale a effectué la détection des présélectionnés pour la phase qualificative de l’Afrobasket 3×3 prévue se tenir à Antananarivo les 28 et 29 juillet. «La taille, la condition physique et l’adresse sont les principaux critères de sélection », a réitéré le directeur technique national, Angelot Razafiarivony. « Nous avons détecté douze joueurs mais c’est au comité exécutif de décider le nombre de ceux qui vont suivre le regroupement », a ajouté l’entraîneur national, Jean de Dieu Randrianarivelo, alias Deda.

«Ces joueurs auront droit à quelques jours de repos. Ils procèderont au regroupement quinze jours avant la phase de groupe de l’Afrobasket prévue fin juillet », a mentionné Jean Michel Ramarosn président de la fédération.