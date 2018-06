Conjoncture – Rajaonarimampianina fustige l’opposition

En argumentant sa défense par des réalisations, Hery Rajaonarimampianina répond aux multiples attaques à son endroit.

Sans sommation. Le président de la République Hery Rajaonari­mampianina crie halte à la démagogie. Dans le cadre de l’inauguration de la centrale solaire photovoltaïque d’Ambohipihaonana, dans le District d’Ambatolampy, il s’est adressé à la Nation.

Attaqué sur deux fronts et accusé de tous les maux, le président de la République fustige ses adversaires politiques en se défendant sur ses réalisations. « Nous avons déjà accompli plusieurs actions d’envergure, la preuve en est cette infrastructure, mais il reste encore beaucoup à faire pour le pays. Nous devons travailler tous ensemble pour l’émergence du pays », a-t-il déclaré. Dans la foulée, le président de la République en appelle à la population d’avoir du discernement « Je lance un appel à tout un chacun pour mettre fin à l’appel à la haine et à la propagation de mensonges, pour renforcer l’apaisement, dans l’intérêt du peuple », a-t-il affirmé. Une déclaration qui semble s’adres­ser aux deux camps adverses.

Dans sa présentation de l’Initiative émergence de Madagascar, l’ancien président de la Transition a déclaré pouvoir rattraper les retards de développement de Mada­gascar en quelques mois avec des résultats quantifiables et mesurables.

Un propos qui semble oublier les paramètres de la faisabilité technique et financière. Ainsi, le président de la République invite la population à ne croire qu’au concret. . « Relever un pays après plus de cinquante ans de pauvreté ne se fera pas en quelques mois. Nous avons surtout besoin de changer notre façon de penser et notre mentalité afin d’arriver à une émergence économique et sociale. Le pays a besoin d’une nouvelle impulsion provenant de tout un chacun afin de se sortir de la pauvreté », poursuit-il.

Du côté du parvis, outre la réclamation de sa démission, les discours tendent au report de l’élection tant que certains paramètres ne sont pas réunis.

La voie des urnes

Il s’agit notamment du remplacement des mem­bres de la Commission électorale nationale indépendant (CENI), des chefs de Région et des chefs fokontany. Dans ses propos, le président de la République prône la voie des urnes.

« Le réel défi, c’est le bien-être de la population, et le respect de son choix qui ne peut se faire que par la voie des urnes, par des élections démocratiques, et transparentes. », a-t-il souligné.

Suite à la mise en place du gouvernement Christian Ntsay, des foyers de tensions persistent. Malgré la discussion avec le nouveau ministre de l’Education nationale Gatien Horace et la mise en place d’une feuille de route de sortie de crise, les enseignants dans les écoles publiques brandissant la menace d’une année blanche. « je lance aux enseignants un appel à la retenue, à la sagesse, afin de ne pas hypothéquer l’avenir des enfants (…), les dégâts ainsi causés ne seront pas rétablis en une année », rappelle-t-il.

Hery Rajaonarimam­pianina prône ainsi l’unité nationale et l’intérêt supérieur de la Nation. En présence de plusieurs membres du gouvernement, de parlementaires et d’autorités administratives, il les a invités devant la population « d’œuvrer pour son mieux être, pour le développement du pays, avec patriotisme et persévérance ».