Concert HIP HOP – Da Hopp s’affiche avec de l’accoustic

Le temps d’une soirée qui fut surprenante par sa convivialité. Les retrouvailles avec le groupe Da Hopp au Kudéta Carlton Anosy ont été éclectiques.

Toujours aussi dynamique, portant un regard taquin et satyrique sur la société. Da Hopp compte actuellement plus de deux décennies de carrière au compteur. Pionniers du rap à Madagascar, X-Tah, Jento et Ben-J, qui forment le groupe, s’affirment désormais comme les doyens de la scène hip hop. Une étiquette qu’ils arborent avec fierté et avec laquelle, Da Hopp inspire toute une génération à valoriser essentiellement fraternité et respect des valeurs traditionnelles dans chacune de ses chansons. Nostalgique du bon vieux temps donc, le groupe et le public avaient ainsi réciproquement hâte de jouir des jolies retrouvailles sur la scène du Kudéta Carlton Anosy, samedi soir, et ce dans le cadre du « Libertalia Live ».

D’un côté, ce fut l’occasion pour les fans de chanter de nouveau en chœur les tubes intemporels de l’album « Fanantenana ». De l’autre, c’était le moment propice pour Da Hopp de reconquérir à nouveau le public en se redécouvrant via des interprétations plus acoustiques, un brin orienté vers les sonorités du jazz. De quoi émerveiller encore plus le public noctambule, tant le groupe s’est entouré de musiciens éclectiques pour ce concert. À savoir Dj Yatang aux platines, Jao Mpiarakandro à la valiha qui excelle à la musique traditionnelle, Manoa à la basse et Anjatiana au piano représentant le jazz, ainsi Eric à la batterie qui s’illustre dans le milieu du rock.

Prestation à l’ancienne

« On est ravi d’être avec vous ici ce soir, vous qui aviez sacrifié la coupe du monde pour être avec nous et pour partager ce moment à nos côtés. Vous ne serez pas déçus, car on vous promet de belles surprises tout au long de ce concert », affirme X-Tah en entamant la soirée.

Les premiers beats aux rythmes du Boombap s’élan­cèrent alors vers 21h 30 et aussitôt le Kudéta Carlton se remplit comme un œuf. La première partie du concert laissant la part belle à une prestation à l’ancienne de la part de Jento, X-Tah et Ben-J, qui enchaînent alors les tubes des premiers jours. De « Soa ihany aho fa… » à « Vita gasy » en passant par « Ao raha » qui datent de 1996, Da Hopp s’illustre avec cette facette engagée qu’on lui reconnaît.

Le renouveau arriva durant la deuxième période, quand Da Hopp, accompagné de ses musiciens, surprend alors le public par les interprétations acoustiques de ses chansons. À l’instar de « Masoandro » et « Fanan­tenana », mais aussi « Aza mijanona mandihy » des tubes avec lesquels le groupe crée une petite liesse au pied de la scène. Plus transcendant et mélodique, cette nouvelle formule, que Da Hopp adopte, conquiert d’entrée ses aficionados. Le groupe qui délecte aussi, entre temps, le public de son nouveau single « Mamboly fahombiazana », ainsi que la contribution du groupe Rapadango et Kristel comme invités surprises. Les grands frères du rap malgache n’ont pas perdu de leur verve.