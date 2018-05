Recensement – Réticence de la population

Le dénombrement proprement dit débute, ce jour. Les agents recenseurs font face à un grand défi.

La première phase du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH3) s’achève avec une vague de contestations. Des agents se seraient fait expulser lors des porte à porte, dans le cadre de la numérotation des bâtiments.

« Certaines personnes refusaient de nous recevoir. Ils nous claquaient la porte au nez, en nous soupçonnant de manipulateurs politiques », confie un agent recenseur dans le deuxième arrondissement d’Antanana-rivo-ville, hier.

Dans la périphérie de la ville, la population redoute l’insécurité. « On ne sait plus avec l’acte de banditisme qui prolifère ici et là. Il vaut mieux être prudent car même le bandit peut se présenter comme un agent de l’État », indique Hanitriniala Vaomalala, habitant à Soamanandrina Ambohimangakely.

Ces refus ont été surtout constatés au niveau des étrangers et dans certains camps des Forces de l’ordre, selon Tovonirina Razafimiharantsoa, coordonnateur du recensement auprès de l’Institut national de la Statistique (Instat). « Nous allons renforcer la sensibilisation », rassure ce technicien. L’Instat doit rassurer car toute personne habitant sur le territoire, à l’exception des membres du corps diplomatique, des militaires étrangers, des marins et passagers en transit dans le pays, doit figurer dans la liste du recensement.

Manque de sérieux

Même les sans-abri vont être recensés. La phase de dénombrement, ouverte ce 25 mai, a, d’ailleurs, commencé par le recensement de tous les sans-domicile fixes des chefs-lieux de province et des grandes villes.

Des travailleurs sociaux et des membres d’organisation non gouvernementale (ONG) qui ont déjà travaillé avec eux, ont assuré la tâche, depuis minuit. Le recensement de ces sans-abri doit être achevé jusqu’au petit matin, pour éviter les doublons.

Des observateurs qualifient ce recensement général de la population, comme pas « sérieux ». «Personne n’est passée chez nous depuis le début de ce recensement, alors qu’il y a toujours quelqu’un à la maison», indique un chef de famille habitant à Amboa-njobe. À Manjakandriana, des agents recenseurs ont suspendu leurs activités, au cours de cette semaine, pour ne pas avoir touché leurs indemnités. Le fait que les sensibilisations n’ont commencé que quelque temps avant les travaux de terrain, est, également, critiqué.

Le général de corps d’armée, Herilanto Raveloharison, ministre de l’Économie et du plan, appelle à la collaboration de tous, pour le bon déroulement de cette opération. «Les données que nous avons à notre disposition, pour piloter les programmes de développement du pays et connaître avec précision la plus importante richesse du pays, à savoir sa population, sont obsolètes. La réalisation de ce recensement sera, par conséquent, essentielle si nous voulons avoir des données à jour et fiables pour orienter et planifier plus efficacement les politiques de développement à Madagascar », lance-t-il.

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), la Banque mondiale, l’Union Européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), l’Agence des Nations Unies pour le développement international (USAID) appuient Madagascar dans la réalisation de ce RGPH3.

Miangaly Ralitera