Prix littéraire de l’Alliance Française – Des ouvrages en français et en malgache ciblés

Destiné aux ouvrages sortis en 2017, le premier prix littéraire s’ouvre aussi aux oeuvres sorties, cette année. Les intéressés peuvent se souscrire jusqu’au 31 mai.

Les organisateurs du Prix littéraire de l’Alliance Française ont décidé d’intégrer, dans la compétition, les oeuvres sorties au cours de cette année 2018, s’ils ont pensé auparavant pour celles qui sont éditées en 2017. Le nombre insuffisant de livres sortis l’année dernière est la principale raison évoquée par les responsables. « Après prospections auprès des éditeurs, ces derniers ont révélé que peu de produits littéraires sont sortis au cours de l’année 2017.

Du coup, nous avons élargi notre cible en intégrant les ouvrages fraîchement sortis, c’est-à-dire, cette année. Les éditeurs peuvent réagir en s’inscrivant pour leurs oeuvres avant le 1er juin. Ils peuvent nous envoyer un mail ou venir directement au siège de l’Alliance Française à Andavamamba ou AFT pour remplir un formulaire de souscription. Ils doivent nous emprunter deux des ouvrages qu’ils veulent mettre en compétition afin que le jury puisse les lire », explique Aina Rabezanany, responsable des animations de la médiathèque de l’AFT et membre de l’organisation

d u prix Litt é r a i r e d e l’Alliance Française.

Une grande première dans sa catégorie, le prix littéraire de l’Alliance Française de Madagascar cible les éditeurs

et les libraires de la région océan Indien. Lancé officiellement le 24 avril, le Prix littéraire de l’Alliance Française de Madagascar vise à récompenser, d’un titre honorifique, les ouvrages des auteurs issus de la région océan Indien, plus précisément de Madagascar, de Maurice, des Comores et des Seychelles.

Critères

Les éditeurs ainsi que les libraires de Madagascar et de la région océan Indien sont sollicités à participer à ce concours. Toutefois, un auteur issu d’une autre nationalité pourra soumettre sa candidature pour ce prix si

s o n oe u v r e c o n c e r n e Madagascar.

Le formulaire d’inscription est disponible auprès de l’AFT pour les éditeurs ou libraires souhaitant soumettre la candidature d’un auteur à la sélection, et devra être retourné par courriel à mediatheque2-aft@alliancefr. mg avant la date butoir du dépôt de candidature, c’est-à-dire le 31 mai 2018 à 17 heures. Un accusé de réception sera systématiquement établi selon les explications des organisateurs.

« Notre objectif tient à mettre en avant tout le processus du travail d’écriture ; c’est-àdire le travail de l’auteur proprement dit et celui de l’éditeur qui doivent se conjuguer jusqu’à la sortie de leur livre. Le Prix littéraire de l’Alliance Française de Madagascar servira de tremplin pour faire connaître le fruit de leur travail au de-là de nos frontières. Seuls les auteurs ayant déjà été publiés au moins une fois pourront candidater au prix littéraire de l’Alliance française», précise le responsable des animations de la médiathèque de l’AFT. L e Prix littéraire d e

l ’Allianc e F r a n ç a i s e d e Madagascar cible les ouvrages en langue française et ceux en malgache. Bruno

Rajaonarison, un enseignantchercheur au sein de la mention « Etudes Françaises et Francophone » à l’Université

d’Antananarivo et Perla Raherivololona , une enseignante à l’Alliance française d’Antananarivo composeront les membres du jury des oeuvres en français. Arikoms Randria, un auteur et Julien Rakotonaivo, un journaliste et homme de lettres pour celles en malgache. Le comité du jury sera présidé par Emmanuelle Lehembre , adjointe au délégué général des Alliances françaises de Madagascar. . Promotion et réseau de distribution des oeuvres seront ce dont bénéficieront les gagnants en plus de divers lots.

Ricky Ramanan