Meurtre d’un enseignant – Six élèves du LTC incarcérés

Suite à l’agression mortelle d’un éducateur du lycée Rabearivelo à Mahamasina, six élèves du Lycée Technique Commercial sont placés en détention préventive.



Du fil à retordre. Incriminés dans le meurtre de Sederaniaina Rakotomalala, surveillant au Lycée Jean Joseph Rabearivelo à Analakely (LJJR), six élèves du Lycée Technique Commercial (LTC), ont été jetés en prison, hier, au terme de leur comparution devant le Parquet, près du tribunal de première instance à Antananarivo.

Parmi les prévenus figurent cinq adolescents mineurs. Ces derniers sont gardés au centre de détention pour délinquants mineurs à Anja­na­masina. D’âge majeur, le sixième est, pour sa part, placé en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora, en attendant la date du procès.

L’agression, ayant coûté la vie au surveillant du LJJR, a été perpétrée vendredi à Mahamasina, lors des rencontres sportives organisées par le Bureau Indé­pendant Anti-corruption (BIANCO), dans le cadre d’une intensification de réseaux œuvrant pour la lutte contre la corruption au sein des établissements scolaires.

À l’issue des éliminatoires et du dernier carré d’un tournoi de basketball, la finale a opposé l’équipe du LJJR à celle du LTC.

Au terme de quatre quart-temps ayant tenu en haleine le public, l’équipe du LJJR a privé de la victoire celle du LTC, provoquant ainsi un remue-ménage au sein des supporteurs de celle-ci.

Investigation

Les hostilités ont continué jusqu’à l’extérieur du Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina, où se sont déroulées les rencontres. Les deux camps en étaient arrivés aux mains lorsque la vive tension a atteint son summum.

Passé à tabac et attaqué à l’arme blanche, le surveillant du LJJR agonisait lorsqu’il a été évacué à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, dans la soirée de vendredi. Placé sous soins intensifs, il a succombé à ses blessures au bout de quelques heures d’hospitalisation.

De son côté, la brigade criminelle a ouvert une enquête. L’étau s’est resserré autour de quelques élèvs du LTC lorsqu’elle a remonté de fil en aiguille la piste des agresseurs.

Une dizaine d’élèves ont été interrogés. Présentés devant le Parquet, six d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt.

Andry Manase