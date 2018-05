Initiative d’émergence – Des intentions à traduire en acte

Un forum international sur l’initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM) se tient durant deux jours à Anosy. Le rendez-vous devrait accoucher de solutions aux maux du pays.

À quand la concrétisation ?

« Cela fait trop longtemps que Madagascar reste dans l’obscurité », a déclaré Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, au Carlton Anosy, hier, en ouverture du forum international sur son Initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM).

Dans son discours, l’ancien chef d’État soutient qu’en s’inscrivant dans la vision d’émergence, les débats qui ont démarré hier pour prendre fin aujourd’hui permettront de « répondre aux aspirations profondes des Malgaches (…) des idées phares, des projets d’envergure comme moteurs de croissance pour le développement des secteurs clés de l’économie et de l’épanouissement social, afin de transformer notre vision en action ».

Pour apporter des réponses, des solutions aux « cris de désespoir, les cris de détresse du peuple » qu’Andry Rajoelina affirme entendre, et « de rattraper le retard de développement de Madagascar». Les deux jours de « réflexions et d’échanges » portent sur quatre thèmes que sont l’énergie, la sécurité alimentaire, la gouvernance où la séduction des investisseurs est aussi en question, et la gestion rationnelle des ressources naturelles.

L’ancien président de la Transition annonce, par ailleurs, que l’organisation d’un autre forum consacré à l’éducation et la sécurité est aussi en cogitation « pour créer les conditions du développement ». Pour celui de ces deux jours, « des experts» nationaux et internationaux, ainsi que des opérateurs économiques sont à l’affiche comme panélistes.

Volonté politique

« Nous avons voulu élargir et diversifier le plus possible les participants à ce forum, afin d’avoir le maximum

d’idées et de propositions de solution », explique l’un des organisateurs. Les idées lancées durant ce forum devraient être compilées, et puis traitées par des experts pour devenir un programme d’action.

Le forum d’Anosy est la concrétisation de l’annonce faite par Andry Rajoelina, lors de la présentation de son IEM à Paris, le 26 janvier. Les problématiques soulevées l’ont déjà été lors de cet évènement dans la capitale française, et reprise lors du show médiatique de l’ancien chef d’État à Ivandry, le 17 février. Ces blocages dans les secteurs clés qui plombent le développement sont des thématiques systématiques des conférences et débats à profusion dans le pays.

Les problèmes de la Grande île sont déjà identifiés. Les solutions et la manière de les appliquer sont, également, martelées par les experts et chercheurs. Ces derniers s’accordent, toutefois, sur le fait que ce qui manque cruellement à Madagascar, c’est la concrétisation. La volonté politique d’appliquer, d’une manière idoine, les solutions aux problèmes identifiés est souvent légère.

La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ou encore la gestion rationnelle des ressources naturelles sont des challenges soulevés par tous ceux qui ont été, sont et veulent être au pouvoir. La problématique reste, pourtant, en l’état jusqu’ici. Il suffirait pourtant d’appliquer de bonne foi la loi, de ne songer qu’à l’intérêt de la Nation plutôt qu’aux intérêts particuliers.

« (…) j’ai conscience des limites des actions pendant la période de la transition de 2009 à 2014 », reconnaît Andry Rajoelina. Avec l’IEM, l’ancien chef d’État, escompte que le pays « s’ouvre au changement en étant souverain », et préserve l’unité et la cohésion nationale. Une adhésion nationale est nécessaire pour que pareille initiative réussisse. Il faudra pourtant que son leader montre l’exemple. Que les actions produisent des résultats probants.

L’ancien chef d’État refuse, jusqu’alors, de parler de candidature à la présidentielle. Seulement, concrétiser l’IEM pourrait nécessiter d’être dépositaire du pouvoir politique. Il faudra alors, pour Andry Rajoelina, convaincre les électeurs que la parenthèse transitoire étaient un galop d’essai.

Garry Fabrice Ranaivoson