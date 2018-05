Handball – FMHB – Le beach handball fait son entrée

Des sommets nationaux seront programmés à Fianarantsoa et Mahajanga. Deux compétitions de beach handball seront au programme cette saison.

Décentra-lisé. Il a été décidé par le comité exécutif de la Fédération malgache de handball (FMHB) que les championnats nationaux se dérouleront dans deux anciens chefs-lieux de province cette année.

Les championnats de Madagascar cadets et juniors auront lieu du 10 au 19 octobre au gymnase d’Amba­tomena à Fianarantsoa. Ceux des seniors hommes et dames se tiendront, pour leur part, du 26 octobre au 4 novembre au complexe sportif de Mahajanga.

Cette phase finale du sommet national des seniors est réservée aux clubs qualifiés des zones. « Nous attendons à présent la décision des ligues qui détermineront les dates et lieux d’accueil de chaque championnat de zone… Les compétitions de zone, qui sont qualificatives au championnat national devraient être programmées entre le mois de mai et le mois d’août », souligne Rolland Randrinarisoa, secrétaire général administratif de la fédération.

Les équipes représentantes des quinze ligues existantes sont réparties dans trois zones, à savoir les zones Nord, Centre et Sud. Chacune sortira son porte-fanions respectif, qui rejoindra les équipes championnes en titre, qualifiées d’office, à la phase finale du sommet national. Outre ces deux championnats nationaux seniors et jeunes, une autre compétition d’envergure nationale, la Coupe de la fédération destinée aux minimes, cadets et juniors garçons et filles, est prévue entre mai et août.

Sport de plage

De plus, la fédération lancera désormais la pratique du Beach handball.

Cette saison, deux compétitions de vulgarisation sont programmées, dont celle inaugurale qui aura lieu du 8 au 12 août à Mahajanga, et la deuxième à Morondava dont la date reste encore à déterminer. La fédération a fixé la période de mutation inter clubs ou inter ligues entre le 1er février et le 15 juin.

Concernant la participation malgache aux compétitions internationales, après le sacre de l’équipe nationale masculine cadette au championnat des zones 6 et 7 à Lusaka Zambie fin avril, Madagascar disputera la phase finale continentale de l’IHF Trophy du 3 au 6 septembre au Maroc.

La Grande île abritera aussi cette année la coupe des clubs champions de l’océan Indien du 23 novem­bre au 2 décembre au Palais des sports à Mahamasina. La date et lieu du tournoi de la zone 7 Afrique 2018 seniors hommes et dames seront définis ultérieurement. Diverses formations figurent aussi dans le calendrier des activités de la fédération.

Quatre ligues, en l’occurrence Diana, Boeny, Menabe, Vatovavy Fitovi­nany bénéficieront des stages de perfectionnement des techniciens, y compris les arbitres et les entraineurs. La fédération a également pour objectif de mettre en place et de régulariser les trois nouvelles ligues que sont Anosy, Vakinankaratra et Itasy.

Serge Rasanda