Avant la Coupe du mon­de, en Russie, les yeux du monde entier se tourneront d’abord vers l’Ukraine. La ville de Kiev accueille la finale de la Ligue des Cham­pions de l’UEFA, ce samedi.

D’un côté, le double tenant du titre, le Real Madrid et ses stars, dont le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. De l’autre, Liverpool et son trident d’attaque irrésistible Salah-Firmino-Mané.

Plusieurs restaurants retransmettront en direct l’ultime rencontre de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au Buffet du jardin, la soirée sortira du lot, puisque les footeux seront bercés par la musique du Serge Ramiandrasoa Band.

« L’avant-match sera agrémentée de ‘Musiques du Monde’, avec le groupe Serge Ramian­drasoa Band. On proposera un répertoire comprenant des morceaux des Beatles, de Louis Armstrong, d’Elvis Presley, de Tina Turner, de Norah Jones, des Bee Gees ou encore de Johnny Hallyday », annonce Serge Ramiandrasoa, qui entend « faire monter la pression et l’ambiance avant le coup d’envoi prévu à 21h45 ».

Ancien président de la Fédération Malgache de Tennis et membre du Comité Olympique Malgache, Serge Ramiandrasoa s’est reconverti dans la musique aujourd’hui. Toutefois, il garde toujours un œil sur le sport, en suivant notamment de près la C1.

Et quand on lui demande son pronostic pour cette finale, il se penche pour les Reds : « Liverpool a été très impressionnant cette année, avec son trio d’attaque, comprenant deux Africains et un Brésilien. On n’a jamais vu deux Africains en vedette comme ça, et c’est une particularité originale de cette équipe. Sachant que nous faisons partie du continent africain, je souhaiterais que Liverpool gagne ».

D’un autre côté, il s’exprime également sur l’arbitrage avant la finale de ce samedi : « Espérons que l’arbitrage soit à la hauteur cette fois-ci, pour éviter une nouvelle polémique. Les instances dirigeantes doivent prendre des mesures drastiques pour éviter de nouvelles erreurs. Dans quelques jours, le Mondial va débuter, et je pense que la vidéo aiderait vraiment à remédier aux erreurs humaines trop fréquentes ».

Haja Lucas Rakotondrazaka