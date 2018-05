Efficacité énergétique – Des bâtiments administratifs expérimentés

Un audit a démontré qu’il y a encore trop de gaspillage et de non récupération d’énergie dans les bâtiments publics. La rationalisation énergétique s’impose.

Réduire la consommation énergétique sous toutes ses formes. Le rapport d’audit sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics dans les états membres de la Commission de l’océan Indien (COI) a démontré qu’il est possible d’utiliser moins d’énergie et de gagner jusqu’à 5% sur les factures d’énergie, hier, au Carlton. Un rapport effectué par l’Assistance technique de l’Union européenne et la COI. Pour la Grande île, six bâtiments administratifs ont été à l’étude : la maternité de Befelatanana, la direction générale de l’Energie, l’hôpital de Soavinandriana, le palais de l’Assemblée nationale à Tsimbazaza, le bloc administratif de Mahajanga et le centre hospitalier universitaire d’Androva, toujours dans la capitale du Boeny.

La diversité des climats a été, en effet, prise en compte. « On enregistre, en général, une prise de courant de près de 65% et 10% de manière permanente. La consommation énergétique varie entre 21 et 600 MWH », a fait savoir Aurélie Lenoir, de l’Assistance technique de l’Union européenne. Plus précisément, 62 MWH pour le bloc administratif de Mahajanga, 100 MWH pour l’Assemblée nationale, 259 pour la maternité de Befelatanana et 600 MWH, entre autres, pour l’hôpital militaire de Soavinandriana.

Vulgarisation

«Remarque a été faite, par ailleurs, que la consommation en veille est importante le week-end. En outre, l’optimisation de l’utilisation de nombreuses imprimantes, l’éclairage incandescent, les vitrages peu propices à la ventilation, sont des paramètres à considérer pour un gain économique et environnemental », a-t-elle ajouté.

« La rationalisation énergétique ne figure pas dans les constructions et le coût global de l’efficacité énergétique n’est pas considéré », a fait savoir, pour sa part, la chargée de mission de la COI, Véronique Espitalier-Noël. Le Programme régional de l’efficacité énergétique de la COI, financé par l’Union Européenne, s’active dans ce sens en mettant en œuvre neuf autres projets de production d’énergie. Le ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures, par le biais de son secrétaire général, Martin Randrianoely, a indiqué que c’est une forme de concrétisation de la nouvelle politique de l’Energie. « L’audit a permis de faire un état des lieux afin d’apporter de la rénovation dans la conception des bâtiments futurs », a-t-il souligné.

Les lampes à incandescence seront interdites d’utilisation très prochainement. Un décret y afférent est en cours, d’après les explications du ministère. La vulgarisation des lampes à basse consommation, les tubes LED, l’installation des braseurs d’air au lieu de la climatisation, la mutualisation du matériel informatique, l’isolation de la toiture et de l’utilisation de la photovoltaïque ont été recomandées pour une meilleure efficacité énergétique.

Mirana Ihariliva