Distinction Honorifique – Rasoazananera au titre de Docteur Honoris Causa

Les efforts consacrés par le professeur Marie Monique Rasoazananera, pour la promotion de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont reconnus par le Conservatoire National des Arts et des lettres, Métiers (Cnam). Il lui a décerné le titre et les insignes de Docteur Honoris Causa (DHC). C’était à Paris, le 22 mai, lors de la neuvième cérémonie de distinction, organisée par le CRAM, depuis 1994. Elle a rendu des services éminents aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à l’établissement et à la recherche.

Depuis sa présidence à l’université de Fianarantsoa, puis, en sa qualité de Secrétaire Générale des Associations Réseau Francophone des Femmes de l’Enseignement Supérieur des Ministres, et enfin, en tant que ministre de l’Enseignement supérieur et recherche scientifique, elle n’a cessé de développer le partenariat de l’enseignement supérieur sur la recherche et innovation. Le dernier en date est celui avec le CRAM.

La ministre de l’Ensei-gnement supérieur et de la recherche scientifique est la deuxième femme et la onzième personnalité étrangère à se voir décerner de cette haute distinction du CNAM. Macky Sall, le Chef d’État du Sénégal a été le dernier récipiendaire, en 2016.

Lors de son discours de remerciement, le professeur Marie Monique Rasoazananera a manifesté son souhait d’étendre la coopération sur le développement et l’intégration de la recherche dans l’enseignement, axe prioritaire du pays depuis son passage au système Licence- Master et Doctorat (LMD) en 2014, la mise en place des formations en ligne (FOAD) et le développement de la formation professionnelle en vue de l’employabilité.

Miangaly Ralitera