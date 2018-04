Université de Mahajanga – Six boursiers en Master pour l’Allemagne

Des étudiants de cette université bénéficient de bourses offertes par des établissements d’enseignement supérieur étrangers. Ce qui gratifie leurs niveaux d’étude.

Coopération fructueuse entre les Universités de Mahajanga et allemandes. Six étudiants dont deux jeunes filles ont obtenu des bourses d’études de cinq mois pour l’Allemagne. Le séjour et les frais de voyage sont pris en charge entièrement par l’Université hôte.

La présentation de ces bénéficiaires a eu lieu lundi matin dans les locaux de la présidence de l’Université à Mahajanga be.

« Ce projet entre dans le cadre du renforcement de la coopération et le développement intellectuel des étudiants. Et selon le système LMD, ce genre d’unité d’enseignement est nécessaire pour ces diplômés en Master », a expliqué le Président de l’université, le Pr Emmanuel Rakota­rivony Andrianony.

Échange

Une sélection de dossiers, à partir d’une publication par voie d’affichage a été effectuée, et ces six étudiants ont rempli les conditions dont la pratique courante de la langue anglaise. Ils sont issus de la Faculté des Sciences, de la technologie et de l’environnement, dont les parcours Géologie, Conservation et Biodiversité, d’après le Doyen, le Pr Jean-François Rajaonarison.

En échange, des étudiants allemands seront accueillis par l’Université de Mahajanga au mois d’août.

Ce type de coopération ne s’arrêtera pas là car des étudiants de l’Institut d’odontostomatologie tropicale de Mahajanga (IOSTM) ont également bénéficié de bourses d’études pour le Japon et pour l’Afrique du Sud à Capetown. D’autres bourses sont en vue en collaboration avec les Universités de Maroc et de la Belgique. Les négociations sont en cours, a souligné le Président de l’Université de Mahajanga.

Les cours ont débuté en mars

L’année universitaire a débuté au mois de mars pour les Facultés de l’Université de Mahajanga. Seule celle de médecine n’a pas encore repris les cours.

La rentrée solennelle aura lieu le vendredi 4 mai prochain. Plusieurs activités et manifestations sont prévues pour la marquer. Ainsi, la pose de la première pierre d’une infrastructure et l’inauguration d’un bâtiment de l’UGM à Ambondrona seront programmées.

La conférence des Présidents des Universités précédera la rentrée, à la salle de réunion de la Promenade au bord de la mer, le jeudi 3 mai. Par ailleurs, une consultation régionale sur la biodiversité marine sera organisée le mercredi 2 mai.

Pour clôturer cette cérémonie de rentrée, une conférence sur le développement numérique sera animée par le ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique.

Vero Andrianarisoa