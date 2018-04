Portrait – Sarhà R peint ses émotions en illustrant sa musique

Forte d’un amour pour la peinture et la musique qui sommeille en elle depuis sa plus tendre enfance, Sarah Randriamalandy dite Sarhà R est une artiste éclectique et captivante.

Une nouvelle venue dans le cosmos culturel national où elle entend bien se faire remarquer par sa créativité et son talent inné, Sarah Randriamalandy s’affiche comme une jeune femme passionnée, qui, portée par sa persévérance, ainsi que par son amour indéfectible pour l’art, se lance dans une entreprise artistique chère à son cœur.

De son nom d’artiste Sarhà R, elle se découvre tout autant comme une femme active des temps modernes à la seule exception, qu’en elle brûle continuellement cette envie de faire transparaitre aux yeux du monde, ses émotions. L’art s’affirme ainsi pour elle comme un moyen efficace de partager sa vision de la vie, ses ressentis et surtout sa personnalité.

Pour ce faire, Sarhà R a choisi de laisser libre court à sa créativité depuis 4 ans maintenant via la musique, notamment le jazz, mais aussi la peinture à travers laquelle elle excelle particulièrement. « Je me suis toujours plu à écrire, composer et interpréter des balades teintées de mélancolies et riches en émotions. La musique m’a toujours inspirée, mais récemment, la peinture m’aide tout aussi bien à retranscrire ma passion pour l’art. Depuis je concilie toujours les deux », affirme-t-elle.

Mélomane, un brin poète et sensible dans l’âme donc, Sarhà R s’élance dans le milieu culturel, portée uniquement par ses envies. Chez elle, les émotions occupent une place importante, ce sont elles qui guident ses pas et qui nourrissent ses inspirations, tout en satisfaisant ses besoins.

Autodidacte de nature

Au-delà de la musique donc, Sarhà R tenait à retranscrire autrement ses sentiments, la peinture lui est ainsi venue comme une évidence l’année dernière.

Elle raconte : « C’est toujours plaisant pour moi de me perdre dans une exposition de peinture, de quoi réveiller en moi une passion enfouie depuis toujours. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je me suis alors, un jour, mise devant un tableau, un pinceau à la main et de là avec ma main gauche, je me suis surprise à peindre avec aisance ».

Autodidacte, peignant ses œuvres à l’instinct, Sarhà R illustre divers paysages comme si elle jouait instantanément un morceau de jazz. C’est en s’appliquant qu’on s’améliore et à force de persévérer, la peintre jazzwomen qu’elle est, a fini par affirmer un style bien à elle. Intéressée principalement par la beauté de la nature, ses œuvres sont ainsi principalement des toiles de paysages. Loin des styles habituels, qui mettent en avant des scènes de vie typiquement malgaches, les siennes se démarquent par un certain souci du détail qui tend vers le style figuratif, pour finir sur un style plus réaliste.

Andry Patrick Rakotondrazaka