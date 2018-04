Manifestation de samedi – Des casseurs ciblent les étrangers

Coup de filet massif. Samedi pendant la mani­fes­tation à Analakely, la police a mis un terme aux agissements d’une bande de cambrioleurs. Vingt-trois individus, dont six mineurs, ont été dissuadés et arrêtés lorsqu’ils ont tenté de braquer les magasins Conforama, Naza, Bao lai, Tecno à Behoririka, Canal Sat et le building Ramaroson. Les auteurs principaux du saccage et l’ incendie du 4×4 des forces de l’ordre devant l’hôtel de ville figurent également parmi ces captifs. Ils ont été traduits devant le parquet du tribunal de première instance d’Anosy, hier. Les six mineurs ont bénéficié de la liberté provisoire, tandis que les dix-sept autres ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora.

Cette équipe d’opportunistes de la manifestation a été commandée par le nommé Rasta qui a déjà fait parler de lui pendant les crises précédentes en matière de casse, selon les informations de la police. Cette fois-ci, il n’a pas échappé à la surveillance de l’unité d’intervention rapide (UIR) et la compagnie urbaine d’intervention (CUI), malgré les coups bien préparés.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les bandits ayant réussi à briser la porte du magasin Tecno à Behoririka n’y ont rien trouvé. La boutique était déjà vide puisque les téléphones et autres appareils électroniques avaient été déplacés par son propriétaire.

« La police tient à réitérer qu’elle ne tolère aucune tentative de pillage des biens d’autrui par des opportunistes », a communiqué son service d’information, hier. Une patrouille de jour et de nuit poursuit toujours son cours. Le numéro 034 05 517 22 permet à chacun de s’adresser directement à l’UIR au cas où un cambriolage ou un acte de vandalisme risque de se produire. La sécurisation de la capitale a été renforcée depuis ce weekend et une centaine de policiers s’en est chargée.

Le jour où la bande de malfaiteurs comparaîtra devant la barre du tribunal n’est pas encore prévu. Face à l’angoisse causée par ce branle-bas, les opérateurs indiens et chinois, ainsi que Malgaches ont renforcé le verrouillage de leurs magasins.

Hajatiana Léonard