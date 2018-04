Députés pour le changement – Ruée vers la HCC et le palais de Justice

Les manifestants de l’Hôtel de ville intensifient les revendications. Ils comptent tenir une marche

pour déposer des plaintes devant la HCC et le tribunal d’Anosy, ce jour.

Durcis­sement. À s’en tenir au programme énoncé par les orateurs sur l’ancienne place du 13 mai hier, ils comptent mener la manifestation hostile au pouvoir, hors des grillages du parvis de l’hôtel de ville Analakely, aujourd’hui. Une marche pour se rendre au palais de Justice d’Anosy, et à la Haute cour constitutionnelle (HCC), Ambohi­dahy, est ensuite prévue.

Selon les explications du député Arnaud Tody, élu dans le district de Soanierana Ivongo, cette marche consistera à aller déposer des plaintes auprès des ces entités judiciaires. « Une plainte contre les responsables de la mort des deux manifestants samedi, devant le tribunal. Et une autre contre les écarts du président de la République, devant la HCC », selon ses dires. Les discours prononcés sur le parvis de l’hôtel de ville se sont musclés hier.

Après trois jours de break à cause du recueillement devant les dépouilles des deux personnes décédées durant la manifestation de samedi, les allocutions politiques ont repris leurs droits. Pour stimuler la passion de la foule, la demande de démission du président Hery Rajaonarimampianina a été martelée.

Une demande de démission que maître Hanitra Razafimanantsoa, vice-présidente de l’Assemblée nationale, adresse également au Premier ministre et son gouvernement, et aux deux présidents des institutions parlementaires.

La marche d’aujourd’hui, de prime abord, pourrait être une manière de revivifier la manifestation anti-pouvoir qui s’est quelque peu apaisée. Après que les députés d’opposition se soient érigés en coalition baptisée « députés pour le changement », le mouvement semble être plus coordonné.

La plainte que la coalition accompagnée des manifestants comptent déposer à la HCC aurait pour but de dénoncer, une nouvelle fois, « la violation de la Constitution, la corruption de haut niveau, les crimes de sang » qu’ils imputent au chef de l’État.

Rappel

Dans son discours dit à Toamasina lundi, le président Rajaonarimampianina affirme cependant qu’il « n’a jamais versé le sang et ne le fera jamais ». Devant l’hôtel de ville d’Antananarivo hier, la députée Razafimanantsoa soutient que « nous avons déjà tenté une déchéance. Nous en connaissons tous l’issue. Cette fois-ci, nous n’accepteront pas et ne lâcherons pas jusqu’à l’atteinte des objectifs de nos revendications ».

En réaction aux discours de l’ancienne place du 13 mai, le conseil du gouvernement d’hier affirme que « tout ceci dévoile que ce mouvement politique ne se rapporte plus à une séance d’information sur les dispositions des lois électorales, (…) mais est carrément attenant à des opérations de déstabilisation du régime en place et à un coup d’État ». Le Conseil soutient que « ce constat a amené les autorités compétentes à renforcer les mesures déjà prises pour que la capitale, et la Nation en général, ne soient pas de nouveau confrontées à des actes de pillages et d’incendies ».

En matière de maintien de l’ordre public, sauf changement, les informations indiquent que la préfecture d’Antananarivo devrait s’en tenir à la réquisition anti-pillage aujourd’hui. Ce qui impliquerait que la marche ne sera pas freinée par les forces de l’ordre, sauf en cas de débordement et de casses.

Pour éviter les dérives et excès de zèle, probablement, le ministère de la Défense nationale a publié une note de rappel dans la soirée d’hier.

Celle-ci indique, notamment, que « forcer l’entrée d’endroits sensibles, inhérents à des biens publics et où se trouvent des choses d’intérêt public est interdit par la loi ». Pareil­lement pour les pillages et les casses. En conclusion, la missive ministérielle souligne qu’« il y a des dispositions spéciales qui prévoit la sécurisation de ces endroits sensibles catégorisées zones rouges, et que dans le code pénal, les cas de légitime défense ne sont ni un crime, ni un délit ».

Garry Fabrice Ranaivoson