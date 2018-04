Concours NewCoPark – De nouveaux jeunes sacrés entrepreneurs

Dafy Faramalala Andriam­parany, Hasina Tanjona Lalaina Harimananiriana et Nante­naina Andriantsoa, ce sont

les trois primés de la cinqui­ème édition du concours Newcopark, conjointement organisé, hier, par la jeune Chambre Internationale Antananarivo, ESSCA et Smartelia. La récompense de 500 euros a été départagée entre les projets vainqueurs, à savoir « Entreprise de soutien scolaire à domicile », « Cabinet de sage-femme à Fort-Dauphin » et « Élevage des vers de farine pour l’alimentation des animaux de compagnie et d’élevage ».

Cette initiative, lancée il y a une dizaine d’années, est le premier concours d’entrepreneuriat à l’intention des jeunes âgés de moins de quarante ans, porteurs de projets et désireux de créer leurs entreprises. Au de-là de l’attribution de récompense, ce concours propose également des conseils, accompagnement, coaching dans la réalisation des projets en guise de prix et vise la formation de futurs dirigeants. Trente-et-un candidats ont soumis leurs dossiers, douze d’entre eux ont présenté les leurs à l’oral, trois sont sortis du lot.

« Le concours ne considère pas les projets basés sur l’agriculture et les industries lourdes. Nous avons apprécié des variétés de projets qui se portent sur les nouvelles technologies, les bâtiments et travaux publics, la production de farine animale. Des projets assez précis », fait savoir Cedric Donk, membre du jury. François Lisambert, co-fondateur du projet poursuit que « les jeunes restent propriétaires de leurs projets. Ils signent avec nous une clause de confidentialité qui impose que nous ne communiquons à personne leurs idées ». Newcopark a aussi attiré l’attention des jeunes de Tolagnaro, de Fianarantsoa et de Vangaindrano qui s’y sont intéressés.

Farah Raharijaona​