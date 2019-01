Port de Toamasina – 3,183kgs d’héroïne saisis à bord d’un cargo

Plus de trois kilos d’héroïne ont été saisis à bord du cargo MCS Lucia, mercredi, au port de Toamasina. L’équipage et son commandant ont été auditionnés.

Drogue dure. Les douaniers renforcés par des gendarmes et des policiers ont mis la main sur trois kilos et cent quatre-vingt-trois grammes d’héroïne, mercredi, à bord du bateau MCS Lucia amarré au port de Toamasina. C’est la deuxième saisie réalisée après celle de 10 janvier, soit seulement en l’espace de treize jours, selon les informations fraîchement communiquées par les douaniers. Un point de presse pour les journalistes locaux a été organisé hier, à 16h 30.

Les agents de la douane ont repris les recherches depuis qu’ils ont trouvé un parquet suspect rempli de poudre blanche derrière une palette sur le bateau. Ce paquet pèse deux kilos et cent grammes. Lors du test du produit par un expert, il a été prouvé que c’était de héroïne. « En fait, ce cargo en provenance de l’île Maurice, arrivé à Madagascar dans la nuit de lundi 21 janvier allait repartir mercredi quand il a été immobilisé afin de continuer la fouille », a relaté un officier subalterne de la gendarmerie au port.

Passé au peigne fin, d’autres colis d’un kilo et quatre-vingt-trois grammes dissimulés ont encore été saisis à bord. Le tout donne 3,183 kilos, comme l’a précisé la douane qui se charge de l’enquête en étroite collaboration avec les forces de l’ordre.

Plaque tournante

Suivant ces saisies réalisées, il a été constaté que le port de Toamasina est devenu une plaque tournante du trafic de drogues dures, comme l’héroïne, venant de La Réunion et Maurice. L’enquête se poursuit en fait pour essayer de faire la lumière sur toute cette histoire. « Ce ne serait pas la première fois que des stupéfiants ont été mis à nu au port. Il y en avait beaucoup l’année dernière et cela ne s’arrête toujours pas », a signalé un enquêteur.

Cette fois-ci, aucune personne n’a été arrêtée. Les premiers éléments de l’investigation entre les mains des détectives chargés de l’affaire ne suffisent pas non plus pour déterminer de suite l’origine de ces kilos d’héroïne.

Le 7 juin 2018, les douanes malagasy et mauricienne appuyées par la gendarmerie, ont démasqué une équipe de contrebandiers sur la RN2, au niveau de Manja­kandriana. Ils sont venus de Toamasina avec 140 kilos de drogues dures à acheminer vers Nosy Be pour enfin être livrées vers des îles sœurs.