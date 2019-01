Nouvel an – Le Groupe Prey fête sa réussite

L’autre évènement de la journée d’hier, a eu lieu au Dôme RTA. Le Groupe Prey avec ses trois cent cinquante employés répartis au sein de l’Express de Madagascar, l’Hebdo de Madagascar, Ao Raha, l’Essentielle, Business Madagascar , RTA, Radio Antsiva, Radio France Madagascar et Ecoprim, a fêté le nouvel an. Une occasion pour les responsables de mettre en évidence la bonne santé de toutes ces sociétés grâce à l’engagement de leur PDG Edgard Razafindravahy qui a partagé le moment de joie accompagné de son épouse Rindra.

Edgard Razafindravahy a félicité les employés pour leur fidélité et leur attachement au groupe «Si nos sociétés ont pu tenir et arriver là où ils sont aujourd’hui, c’est grace à vous», a-t-il souligné. Un déjeuner portant les griffes de Cookit de Chef Damien a agrémenté l’évènement animé par le jeune artiste Mamina révélé par la RTA.