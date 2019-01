Motocros – L’Enduro Sherco à Ankadinandriana

Le championnat de Madagascar de moto tout-terrain débutera avec l’Enduro Sherco, en mars. Celui-ci se tiendra sur les hauteurs d’Ankadinandriana.

De retour à Ankadinandriana. Cela faisait cinq ans que cette localité, située dans la périphérie orientale d’Antananarivo, n’avait plus abrité de course du cham-pionnat de Madagascar. L’Enduro Sherco y prendra place le dimanche 3 mars, pour le coup d’envoi de la saison 2019. Comme chaque année, Funbike, représentant de la marque Sherco et qui organise la course, cherche à innover en proposant à chaque fois un nouveau terrain. Après les boucles autour d’Ambohidratrimo, puis les ascensions sur la colline d’Ampasambazaha, les pilotes s’affronteront sur les hauteurs d’Ankadinandriana cette fois-ci.

La dernière course organisée à Ankadinandriana remonte à 2014. Ted Boyaval, Claudio Tida et Jao Razafindrakotohasina, respectivement sur Honda CRF250, Kawasaki KXF250 et Suzuki RMZ250 à l’époque, étaient les têtes d’affiche. La victoire finale était revenue à Ted au terme d’un cross country à rebondissements de deux heures trente.Point de course d’endurance pour cette année par contre, puisqu’on aura affaire à un enduro. Pour précision, cette formule s’apparente à celle d’un rallye automobile, avec plusieurs passages sur différentes épreuves spéciales, en mode contre-la-montre.

Trois spéciales

Comme lors des années précédentes, Funbike s’appuiera sur un matériel de chronométrage cellulaire de pointe.« Le parcours de cette cinquième édition de l’Enduro Sherco comprendra trois épreuves spéciales. Les coureurs y effectueront une première boucle dans la matinée et une autre dans l’après-midi. La première spéciale se rapprochera plus d’une course de côte. La seconde prendra place sur le flanc d’une colline. Et pour la troisième, les motards rouleront sur une spéciale tracée dans les bois », annonce-t-on auprès de Funbike. Trois épreuves chronométrées aux configurations bien différentes, qui mettront à l’épreuve la polyvalence de chaque pilote.