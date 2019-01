Mauvais temps – La tempête Eketsang envahit le Sud–Ouest

Jusqu’à aujourd’hui, le littoral et la sous région de la partie méridionale de Madagascar subissent les affres de la dépression tropicale devenue tempête tropicale moderée baptisée Ecketsang.

La dépression tropicale qui s’est formée dans le canal de Mozam-bique s’est intensifiée au point de se transformer en tempête tropicale modérée baptisée Eketsang, hier à quinze heures. « Dans le Sud, la pluviométrie a atteint cinquante millimètres depuis la matinée », d’après le prévisioniste au sein de la Météo hier. Néanmoins, aucun dégât n’a été constaté à Toliara malgré l’accumulation des eaux et les fortes précipitations. « La ville de Toliara est conçue sans canaux d’évacuation opérationnels. Les eaux de pluies stagnent et abondent le long des voies et sur toute la ville. Il n’y a ni inondation ni sinistré jusque-là à Toliara. C’est habituel de connaître la montée des eaux en période de fortes pluies et le rôle de la police consiste à renseigner les automobilistes sur la prudence en empruntant les voies de circulation. Les eaux montent et autour du siège du commissariat, c’est à une hauteur d’1 mètre que les eaux se trouvent et il faut attendre deux heures pour que cette hauteur diminue. Aucune doléance ni demande d’assistance n’est formulé à la police pour le moment », explique un policier en fonction à Toliara.

Il n’y a pas de pertes en vies malgré les intempéries pour le cas de la ville de Toliara. Aucune dégradation d’infrastructure n’est constatée mais des incidents sont survenus. « Deux poteaux de la Jirama sont tombés. Un palmier s’est également ecroulé. Ces incidents n’ont pas fait de victimes. La ville de Toliara fait cépendant face à une stagnation considérable des eaux. Aucun danger n’est signalé et aucune atteinte à la vie des personnes n’a eu lieu. Les eaux qui occupent la ville s’évacuent au fur et à mesure que la pluie cesse », indique une source auprès de la gendarmerie locale.

Sans dégât majeur

Hier matin, à 9h30, un vent moyen de 55 km à l’heure et une rafale atteignant 75 km à l’heure soufflait encore. Dans l’après midi, notamment à quinze heure son centre s’est positionné à 125 Km au Sud-Ouest d’Itampolo, District d’Ampanihy. À Morondava, les intempéries ont fait des dégâts « La marée haute a sévi durant la nuit, détruisant les structures hôtelières au bord de la plage de Morondava. Trois hôtels sur le littoral sont détruits. La mer a envahi une grande partie de la plage jusqu’à huit heures du matin. Des sites nocturnes implantés pr la BNGRC accueillent chaque nuit les populations exposées au risque. Ces dernières sont contraintes de quitter leurs maisons la nuit pour échapper au raz de marrée mais après huit heures du matin elles rejoignent leurs habitations. Les précipitations sont prévues persister ce jour », affirme Rasamoelina Andriariliva Doris, préfet de Morondava.

En apportant, un vent moyen de 75 Km/h avec des rafales atteignant 105 Km/h, la dépression s’est muee en tempête tropicale modérée, d’après le bulletin cyclonique spécial de la méteo. La prévision météorologique pour ce jour prévoit une diminuation de la force de la tempête tropicale modérée, Eketsang qui va se déplacer d’une vitesse de 20 à 25 km/h. Contrairement, à hier, les conditions météorologiques ont été marqué par de fortes pluies avec des rafales de 50 à 60 km/h la nuit. Cette tempête se déplace vers le Sud-Est à un rythme assez rapide de 25 Km/h. En conséquence, l’alerte Jaune a été maintenue sur Atsimo Andrefana, Androy et Anosy. Ainsi les sorties en mer ont été fortement déconseillées sur les côtes Ouest, Sud et Sud-Est car les vents soufflent forts avec rafales et la mer houleuse.

Diamondra Randriatsoa – Tsiory Fenosoa Ranjanirina