Gouvernement – Six femmes nommées ministres

Le deuxième gouvernement de Christian Ntsay compte vingt deux membres dont six femmes.

Fin du suspense. Par texto, messages privés et dans les réseaux sociaux, les félicitations pleuvent. Le secrétaire général adjoint de la Présidence, Dina Andriamaholy a lu devant la presse hier, le décret portant nomination des membres du gouvernement au palais d’État à Iavoloha. Un gouvernement composé de vingt-et-un portefeuilles ministériels et un secrétariat d’État. Parmi les heureux élus figurent six femmes. Une proportion appréciable par rapport au précédent gouvernement qui en comptait huit sur trente-et-un. Toutefois, l’engagement d’une parité homme-femme n’a pas été tenu. « Il s’agit d’un gouvernement qui respecte l’aspiration du peuple », a fait remarquer Andry Rajoelina, président de la République lors d’une courte allocution.

Ajustements

Par rapport au document de l’Initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM), des ajustements ont été apportés. Les portefeuilles ministériels ont été ajustés. Le document IEM a prévu, vingt-et-un ministères dont quatre vice-primatures. Dans cette configuration, la gendarmerie a été placée sous l’administration du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. Cette proposition a suscité un levier de bouclier de la part des bérets noirs. Ainsi, dans la présentation des membres du gouvernement hier, il a été annoncé vingt-et-un ministres et un secrétaire d’État.

Lors du débat du 16 décembre, Andry Rajoelina alors candidat a annoncé que 80% des membres de son gouvernement ont déjà été identifiés. Au vu de la composition actuelle du gouvernement, il semble que le président de la République a fait une croix sur la Transition. À part Hajo Andrianainarivelo et le général Richard Ravalomanana, la quasi-totalité des membres sont connus dans d’autres domaines que la politique.

Il s’agit entre autres de Julio Rakotonirina ministre de la Santé publique, de Richard Randriamandrato au ministre de l’Economie et des finances, du budget, de Landisoa Rakotomalala ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, ou encore Christian Ramarolahy, ministre des Postes et des télécommunications et du développement numérique. « Votre collaboration a été indispensable mais par mesure d’austérité. Toutefois, il est impossible que tout le monde intègre le gouvernement », continue Andry Rajoelina.

Malgré cette option, des alliés des premières heures ont été « récompensés ». Ainsi, le ministère de la Jeunesse et des sports a été confié à Tinoka Roberto, la diplomatie malgache est dirigée par Naina Andriantsitohaina tandis que la gestion du ministère de la Communication et de la culture a été attribué à Lalatiana Rakotondrazafy.

La deuxième version du gouvernement Christian Ntsay dispose ainsi d’une année pour prouver qu’il est efficace. Une évaluation à mi parcours est prévue dans six mois.