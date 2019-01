Gouvernement NTSAY – Vingt-deux ministres au front de l’IEM

Un an pour faire des résultats probants. C’est le délai donné par le président de la République Andry Rajoelina aux vingt-deux membres du gouvernement Christian Ntsay pour réussir les défis imposés par l’Initiative Emergence Madagascar.

Composé de six femmes et plutôt par des techniciens que des politiciens, ce gouvernement est condamné à gagner le pari.