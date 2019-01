Gouvernement NTSAY – Un an de mise à l’épreuve

Le nouveau gouvernement est soumis à un contrat de performance. Un contrat d’une durée de un an à l’issue de laquelle il faudra accoucher de résultats probants.

Un CDD. À entendre Andry Rajoelina, président de la République, le nouveau gouvernement aura un an pour faire ses preuves. Un an durant lequel il aura la tâche de lancer la concrétisation des projets inscrits dans l’Initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM), ainsi que les promesses de campagne du chef de l’État.

« Nous avons conclu un contrat programme. D’ici six mois, il y aura une première évaluation et après un an, nous reviendrons ici pour voir qui a pu relever les défis posés et qui en a été incapable », déclare le locataire d’Iavoloha, s’adressant aux membres du gouvernement, hier. Dans son discours, le chef de l’État a mis l’accent sur la rapidité d’action. Il a souligné cette célérité dans la nomination du Premier ministre et la mise en place de son équipe.

« Nous travaillons vite et avançons rapidement », soutient le président Rajoelina. Au gouvernement, il lance, « notre vision pour sauver le pays n’a aucun secret pour vous. Vous connaissez les conventions que nous avons passées avec la population. Aussi, cela nécessite un travail immédiat puisque la population est impatiente de voir le développement que nous allons mettre en place ». À l’équipe de Christian Ntsay, Premier ministre, le président de la République requiert donc, « des résultats rapides ».

À entendre l’allocution présidentielle, le gouvernement pourrait ne pas jouir d’une période de probation. Durant sa campagne électorale, et même dans son discours d’investiture, le président de la République a, en effet, annoncé que la concrétisation de la plupart de ses promesses démarrera dès sa prise de fonction. Le challenge de faire de la Grande île un pays émergent d’ici cinq ans, ne lui permet pas non plus de tergiverser.

Obligation de résultat

La « convention », conclue avec la population impose, du reste, d’obtenir des résultats probants. « À mon sens, la structure du gouvernement est bâtie pour optimiser le travail et le résultat », selon l’opinion d’un haut responsable d’un organe étatique. Il relève, notamment, la fusion du ministère des Finances et de l’économie, la réunion du ministère de l’Aména­gement du territoire et celui des travaux publics, ou encore, la conjugaison du département de l’Agriculture et de l’élevage, avec celui de la pêche.

Avec quelques réajustements et l’absence, notamment, des vice-primatures, la configuration de l’équipe gouvernementale cadre avec la ligne tracée dans le document IEM. Au regard des personnes nommées, une autre source affirme, pourtant, sa réserve. « Le constat est qu’il y a une reconnaissance des fidélités. Je doute fort, toutefois, que l’enjeu des promesses énoncées puissent se conjuguer avec cette approche (…) », regrette-elle.

Le président de la République durant sa campagne pour la conquête d’Iavoloha, a martelé que l’IEM est composé de projets qui n’attendent juste que d’être concrétisés. Que les voies de financement sont déjà identifiées. Les ministres, de prime abord, pourraient donc, n’avoir comme tâche que de mettre en place les conditions optimales pour la concrétisation rapide des projets inscrit dans la vision présidentielle. Parmi les ministres figurent ceux qui ont contribué à la rédaction du document relatant l’Initiative pour l’émergence de Madagascar.

La connaissance des arcanes de l’IEM pourrait être un critère décisif dans le casting de l’effectif gouvernemental. L’expérience, la fidélité ou l’apport politique, toutefois, semble avoir pesé dans le choix de quelques-uns. Le document relatant les challenges de l’IEM prévoit des grilles d’évaluation pour chaque département. Une évaluation dont devrait se charger collégialement de hauts responsables, à Iavoloha.

Le contrat d’un an accordé au gouvernement impose une obligation de résultat, à entendre le discours d’hier. Certains s’interrogent sur le poids des paramètres politiques sur les éventuelles sanctions à l’issue de l’évaluation finale. Les résultats des élections législatives, d’autant plus, pourraient renforcer la valeur des considérations politiques dans les décisions à prendre et les actes du président de la République.