Gouvernement Ntsay – Le CREM apprécie la fusion de portefeuilles

La réduction du nombre des ministères a conduit à des fusions de portefeuilles jugés positivement par le président du Cercle de réflexion des économistes de Madagascar.

Les membres du gouvernement Ntsay ont été présentés hier. Les Malgaches ont ainsi découvert la première équipe qui aura la lourde tâche d’atteindre les objectifs ambitieux de l’Initiative pour l’Emergence de Madagascar (IEM). Première, car le président de la République Andry Rajoelina a indiqué que celle-ci sera évaluée d’ici un an. Le président du Cercle de réflexion des économistes de Madagascar (CREM), Rado Ratobisaona félicite la formation du gouvernement et souligne une « équipe technique et politique qui a de l’expérience ». Joint au téléphone, il indique qu’il est intéressant de voir comment cette équipe va justement procéder pour parvenir à la croissance accélérée et au plein emploi inscrits dans le document IEM.

Comme annoncé depuis quelques semaines, le gouvernement a vu le nombre de portefeuilles réduit à une vingtaine. Si durant son discours, Andry Rajoelina a avancé une volonté manifeste d’imposer une certaine austérité, Rado Ratobisoana met en exergue une recherche de synergie de la part de l’exécutif avec la fusion notamment de l’Economie et celle des Finances, de l’Industrie avec le Commerce.

Protection intelligente

Pour lui, la cohérence des actions est nécessaire pour permettre un environnement incitatif pour la dynamisation des activités économiques en vue d’atteindre la croissance accélérée tant recherchée. Rado Ratobisaona toutefois de prévenir qu’il sera important pour le gouvernement de mettre en place un mécanisme de suivi et de contrôle pour stabiliser une économie vouée à connaitre une forte expansion. Dans ce sens, il évoque surtout la redistribution des fruits de cette croissance annoncée, chose que les régimes précédents n’ont pas réussi à concrétiser. Le Président Marc Ravalomanana et ses chiffres flatteurs sur le front de la croissance en est un parfait exemple. Le meilleur ennemi d’Andry Rajoelina n’a pas su trouver la bonne formule pour convertir cette création de richesses en développement humain. Ainsi, Rado Ratobisaona attire l’attention sur la capacité du gouvernement à investir dans le social pour promouvoir des secteurs comme la santé et l’éducation.

Présidant le CREM qui fait partie de la plateforme Alliance pour l’industrialisation durable de Madagascar, Rado Ratobisaona salue en particulier la fusion de l’Industrie et du Commerce au sein d’un même ministère. D’après lui, cela va permettre une « protection intelligente de l’industrie locale » surtout dans un contexte qui tend vers la libération des échanges. « Les informations passeront plus vite pour le choix des produits à libéraliser et ceux à protéger avec des barrières non tarifaires ». Il rejoint ainsi les propos de Fredy Rajaonera, président du Syndicat des industries de Madagascar qui fait également partie de la plateforme.

Tolotra Andrianalizah