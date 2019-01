Ambatondrazaka – Dix jeunes présumés criminels arrêtés

La police d’Ambatondrazaka, en arrêtant ces jeunes présumés bandits, espèrent mettre fin aux actes de « dahalo urbains » dont les réseaux sont très étendus.

Les éléments de la police du commissariat d’Antsaha­tanteraka à Ambatondrazaka ont arrêté dix individus, dans la semaine du 14 janvier. Selon des informations émanant de la police, ils ont fait parler d’eux depuis longtemps dans des actes de cambriolage doublés de crimes. Ces jeunes sont âgés de 20 à 30 ans environ.

Ce groupe de bandits, dont trois sont des jeunes femmes, a été transféré par la suite au parquet du Tribunal de première

instance de la capitale de la région Alaotra-Mangoro. Dans cette ville, les attaques à main armée ne cessent de se produire depuis presqu’ une décennie malgré les efforts déployés par les forces de l’ordre qui travaillent jour et nuit afin de démanteler tous les nids de brigands et de malfaiteurs.

Les mêmes sources policières précisent que c’est grâce à des informations et des renseignements fournis par des personnes de bonne volonté, suite à des sensibilisations lancées par les autorités sécuritaires locales, que les limiers de la sécurité publique ont réussi cette fois encore une capture d’une grande importance.

Moto enterrée

Ce qui a incité la population à instaurer la bonne entente avec les forces de l’ordre en matière de sécurisation et la mise en marche de tous les dispositifs institutionnels y afférents.

Ces jeunes cambrioleurs qualifiés de criminels, présumés disciples d’un groupe de « dahalo urbains » qui auraient leurs réseaux très étendus dans la contrée, seraient les auteurs du crime odieux dans la nuit de 9 janvier, dans le fokontany d’Andrarabarikely d’Ampasambazimba, à Ambatondrazaka. Ils ont donné des coups de hache au visage, à la tête et au bras d’un couple d’épiciers avant de dévaliser leur magasin.

Mais, à la suite de l’investigation orchestrée par la police, la moto des victimes que l’un des bandits a enfourchée après cette attaque mortelle, a été retrouvée à Ambalabako dans un endroit où le petit engin à deux-roues a été enterré avec des tissus imperméables qui l’a protégé de l’eau, de la boue et, sans doute des regards.