Transport – Hausse du frais d’Antsirabe pour les saisons de fête

L’augmentation du prix du carburant et les fêtes de Noël et de fin d’année coïncident avec la hausse du frais de l’axe Tana-Antsirabe. Auparavant, en saison morte, les frais étaient de 8000 ariary à 10000 ariary. Actuellement ils arrivent jusqu’à 15000 ariary pour les minibus voir 20000 ariary pour les sprinters. D’après Rivo, un chauffeur de la coopérative Sotraco, « Malgré le fait que le frais a subi une hausse, les voitures sont toutes pleines de si bon matin et même quelquefois elles sont insuffisantes ».

Et selon Andraina, une passagère « J’étudie à Tana et je rentre chez moi à Antsirabe durant les fêtes pour voir ma famille, le frais n’est pas un empêchement pour moi, affirme-t-elle, l’important c’est d’être auprès des miens». Pour Fifiabe une autre coopérative de taxis-brousse d’Antsirabe, elle utilise plusieurs voitures en charge de transport au quotidien à l’occasion des fêtes pour les habitants de Tana.

à part la destination Antsirabe, le montant des frais pour les destinations dans les provinces (Tuléar, Majunga, Fianarantsoa, Tamatave, Antsiranana) a également connu une hausse.

Laura Razanamahery