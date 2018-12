Mahitsy – Quatre bandits s’attaquent à un colonel

Coups et blessures volontaires. Le vendredi 21 décembre n’a pas du tout été calme pour un colonel retraité de l’Armée qui habite seul à Mahajija, commune de Mahitsy. Entre 22 h et

23 heures, quatre individus, le visage découvert, ont fait intrusion chez lui. Ces hommes ont été équipés d’armes blanches. Dans la même enceinte que le colonel, le gardien dormant dans sa vigie un peu éloignée à quelques mètres, n’a rien entendu lors de l’infiltration de ces truands qui auraient grimpé les murs.

À l’intérieur, ils s’en sont pris à l’officier supérieur et l’ont blessé avec leur couteau, au visage et aux mains, selon les explications de la gendarmerie, saisie de l’affaire. N’ayant rien dérobé chez la cible, tous les quatre sont partis en douce sans laisser aucune trace dans le noir. La victime a heureusement pu se relever et appeler à l’aide par la fenêtre. Réveillé, le gardien a rapidement accouru vers son employeur pour voir ce qui lui est arrivé avant de prévenir la gendarmerie.

Mis aux faits, des gendarmes se sont diligentés sur place et ont évacué cet ancien militaire vers l’hôpital.