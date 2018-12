Gestion des conflits – « Il n’y a pas de perdant lors d’une élection »

Au lendemain du second tour de l’élection présidentielle, la situation post-électorale préoccupe. Un climat politique durablement stable est le vœu des experts en médiation.

Il n’y pas de perdant lors d’une élection car le peuple ne vote pas contre les candidats mais exprime juste sa préférence, soulève Joachim Chissano, parmi les intervenants lors de la conférence sur la prévention et la gestion des conflits post-électoraux à l’Université d’Antananarivo le 21 décembre après-midi.

Réunissant une flopée d’enseignants-chercheurs étrangers et nationaux ainsi que des étudiants, la conférence est l’occasion d’une retrouvaille de médiateurs. Ayant joué un rôle majeur dans la médiation des protagonistes de la crise de 2009, Joachim Chissano n’est pas méconnu de l’opinion publique malgache.

Le médiateur de la Répu­blique, Andréas Monique Esoavelomandroso, également intervenante lors de la conférence rappelle « la cohésion des femmes malgaches dans leur engagement, peu importe leurs appartenances politiques respectives ».La prévention des conflits étant le domaine de prédilection du médiateur de la Répu­blique et celui de la SADC, la suite de la conférence est devenue l’enjeu des débats.

Toujours présente à des rencontres de haut niveau, Sarah Rabearisoa , deux fois candidate aux élections présidentielles , formule le vœu « d’une mesure tendant à ne pas concentrer des recommandations et des échanges uniquement autour de la politique, car le milieu économique mérite de bénéficier aussi les apports des discussions ». Une ouverture des remises en question tant sur le plan social qu’éco­nomique est souhaitée par Sarah Rabearisoa.

Médiation

Se référant aux conflits politiques en Afrique actuellement, le Professeur Abdoulaye Bathily en appelle à « l’apaisement car c’est dans le calme qu’on peut s’occuper de l’éducation ou de la santé ». Conseiller spécial du Sécré­taire général des Nations unies, Abdoulaye Bathily soutient son approche en avançant « la nécessité du dialogue afin de préserver la paix ».

Les conflits caractérisent le monde actuel mais des médiations sont mises en œuvre partout. Selon toujours l’ancien médiateur Joachim Chissano, « Mada­gascar a l’avantage d’avoir un facteur de cohésion dans le langage même. Partout sur le territoire national, les malgaches peuvent se comprendre. Dans mon pays d’origine, au Mozambique, déjà avec quarante dialectes différents, un obstacle est omniprésent dans la communication. »

Critiquant la crise des nations , selon quoi des États sont des entités superficiellement construites en l’absence même de nation à l’intérieur, Abdoulaye Bathily illustre son intervention en apostrophant « l’apparition récente de l’ivoireté étant donné la création de la Côte d’Ivoire seulement en 1947 , cette année-là marquant alors l’apparition chez l’individu d’une identité abstraite ».

Tenue sous les auspices du président de l’Université d’Antananarivo, Panja Rama­noelina, en présence d’enseignants-chercheurs de l’établissement, la conférence sur la prévention et la gestion des conflits post-électoraux est le fruit d’une initiative conjointe avec l’Ambassade d’Afrique du Sud. Éviter les conflits face à la situation politique actuelle est possible.

Tsiory Fenosoa Ranjanirina