Football – coupe de la CAF – Elgeco Plus coule à Mahamasina

Nouvelle défaite pour Elgeco Plus devant le Kaizer Chiefs, samedi à Mahamasina. Le club sud-africain s’est imposé sur le score de trois buts à zéro, comme à l’aller.

Zéro à 6 sur les deux matches. L’addition est salée pour Elgeco Plus, de nouveau battu par le Kaizer Chiefs, samedi. À l’aller les Sud-Africains s’étaient déjà imposés trois buts à zéro. Ils ont récidivé à Mahamasina, en gagnant sur le même score. Précisons que Dax n’a pas été aligné, alors que tout le monde l’attendait. Il a assisté à la rencontre de la tribune centrale. « Par expérience, je sais qu’il peut y avoir des soucis quand un joueur dispute un match dans son pays. On a ainsi décidé de le laisser de côté. Mais Dax est un très bon élément et il s’épanouit réellement avec nous », a expliqué le coach allemand du Kaizer Chiefs, Ernst Middendorp. Côté Elgeco Plus, le grand absent se nommait Nesta, en raison d’une déchirure.

C’est sous la pluie que le coup d’envoi a été donné. L’entame de match a été brouillonne, d’un côté comme de l’autre. Rendue glissante par les conditions météorologiques, la pelouse n’a pas permis aux joueurs de vraiment étaler leur jeu. Toutefois, les Sud-Africains ont quand même démontré quelques belles combinaisons. Côté Elgeco Plus, la seule véritable action intéressante à signaler est survenue vers la demi-heure de jeu, sur une incursion de Safidy. L’ailier droit s’est présenté devant Khune, dans un angle plutôt fermé malheureusement, et son tir a été capté par le portier du Kaizer Chiefs. Au final, cette première mi-temps, conclue sur un score nul et vierge, a surtout été marquée par l’agressivité de part et d’autre, ce qui a entrainé de nombreuses interventions de l’arbitre.

Doublé dEkstein

Au retour des vestiaires, la tâche s’est grandement compliquée pour Elgeco Plus, suite à l’expulsion de Milhor (65è). Coupable d’un mauvais contrôle sur un ballon anodin, il a été obligé de faire faute en position de dernier défenseur sur Castro, quand celui-ci a récupéré le cuir. En supériorité numérique et mieux appliqué tactiquement, le Kaizer Chiefs a logiquement pris l’avantage, dix minutes plus tard. À la réception d’un centre venant de la droite, Ekstein, rentré en jeu durant cette deuxième période, a marqué du point de penalty (75è, 0-1). Les Sud-Africains ont doublé la mise sur corner dans la foulée, grâce à une tête de Moon, un autre remplaçant (81è,

0-2). Et à cinq minutes de la fin du temps règlementaire, Ekstein a parachevé le succès des siens, avec sa deuxième réalisation du jour (86è, 0-3).

C’en est donc fini du parcours d’Elgeco Plus dans cette Coupe de la Confédération. Après les éliminations en tour préliminaire en 2014, 2015 et 2017, cette fois-ci, le double champion d’Analamanga est sorti au deuxième tour suite à cette double-défaite devant le Kaizer Chiefs, témoignant de la différence de niveau entre les deux équipes.

Mots croisés

Bob Hubert, entraineur d’Elgeco Plus : « Le Kaizer Chiefs, c’est une équipe de haut niveau. Ils sont vraiment forts. De notre côté, la fatigue pèse à chaque fin de match, d’où les deux buts encaissés dans les dix dernières minutes, comme ce fut déjà le cas à l’aller. On n’arrive pas à suivre l’enchainement des rencontres et des longs déplacements. »

Ernst Middendorp, entraineur du Kaizer Chiefs : « On a gagné trois à zéro à chaque fois, mais ce ne fut pas facile. Il a fallu s’appliquer tactiquement pour arriver à ce résultat. Le scénario a été plutôt similaire durant les deux matches, vu qu’on a marqué à chaque fois dans les dernières minutes. »

Dino, milieu offensif d’Elgeco Plus : « Comme notre coach l’a expliqué, on ressent beaucoup de fatigue, surtout en fin de match à partir de la 80è minute, et on perd notre concentration. Concernant le Kaizer Chiefs, on peut voir que c’est une équipe professionnelle, de haut niveau. »

Fiche technique

Elgeco Plus (Madagascar) vs Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

Deuxième tour de la Coupe de la Confédération

Stade : Mahamasina, Antananarivo

Spectateurs : environ 5000

Temps : pluvieux

Arbitres (Lesotho) : William Koto, Souru Phatsoane, Samuel Puputla

Buts pour Kaizer Chiefs : Ekstein (75è et 86è), Moon (81è)

Score final : 0-3

Elgeco Plus : Eddit, Tina-Johnny-Ando-Tsila, Safidy-Bonnard-Bila-Dino, Zôla-Bela

Kaizer Chiefs : Khune, Zulu-Ntiya-Zuma-Walusimbi, Castro-Katsande-Hadebe-Manyama, Cardoso-Booysen