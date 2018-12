Dôme Akorondrano – Mage 4 en version internationale

La deuxième édition de «Rock légend by Mage» a parfaitement tenu ses promesses. L’ambiance a été au rendez-vous. Les titres des groupes de renommée mondiale se sont enchaînés.

Quel régal ! Quel talent ! Sa présence dans le showbiz durant un quart de siècle n’est pas le fruit du hasard. De gros efforts ont été déployés et les résultats sont satisfaisants tout au long de cette carrière. À preuve, un enchaînement d’albums de haute qualité figure dans le riche palmarès de Mage 4, une dynamique formation composée de huit membres, tous énormément branchés sur le rock. La récente sortie d’un double album intitulé XXV ou 25 ans vient soulager son large public.

La deuxième édition de la fameuse formule «Rock Legends by Mage 4» organisée vendredi soir au Dôme RTA à Ankorondrano a été à la hauteur des attentes de nombreux spectateurs venus soutenir leur groupe

préféré dans la peau des groupes de renommée

mondiale tels The Police, Queen, Metallica, Bon Jovi, Europe, Scorpions, Mr Big, Toto… Une quarantaine de titres a été proposée d’une manière excellente et efficace.

Le déroulement durant quatre heures de chaude ambiance en compagnie de Mage 4 en super forme et sous une bonne étoile est rapidement passé pour bon nombre de spectateurs comblés et ravis. Une nouvelle confirmation de la compétence des huit membres en l’occurrence Ken au lead vocal, Lita, Zézé, David’s, Tin’s, Beback, Titan et Elysé s’est encore une fois parfaitement concrétisée durant ce show époustouflant.

Déchaîné

Dans l’ensemble, la version cover assurée par Mage 4 est marquée par une véritable réussite. Cette affiche alléchante proposée par Ivenco, Mass In et Infiniy s’est déroulée sous haute vibration à travers un répertoire bien connu par les spectateurs qui ont souvent repris en chœur quelques titres. Mage 4 constitué d’un effectif à la fois cohérent et soudé a su démontrer sa grande expérience qui a entraîné l’assistance dans une euphorie totale. Sans fausse note et bien inspiré, Ken s’est déchaîné à fond pour mieux satisfaire ses fans en survolant des tubes inoubliables.

Le rock est bel et bien vivant à l’issue de ce show magique et nostalgique. Du rock dans l’air ! Du rock dans tous ses états ! Les férus de ce genre musical présents au Dôme RTA à Ankoron­drano dans la soirée du 21 décembre ont vécu une ambiance particulière loin d’être égalée. La saison 2018 vient de s’achever pour Ken & Co mais l’aventure se poursuit pour animer les futurs rendez-vous. Les huit membres du groupe confirment qu’ils seront plus explosifs et survoltés que jamais. Sacré Mage 4 durant 25 années de carrière !

Jean Paul Lucien