Développement – L’autonomie des femmes, une priorité

La résilience des femmes et filles constitue la base du processus de développement d’un pays. Ce dernier qui s’apparente à l’autonomisation des femmes et la contribution au sein de sa famille.

Autonomisation. La table ronde organisée par le ministère de la population et de la protection sociale, et de la promotion des femmes au Carlton, la semaine dernière, a mis en évidence l’importance de l’autonomisation des femmes dans le cadre du développement d’un pays. Le processus s’effectue au travers de l’autonomisation des femmes, ce dernier consiste à ce que les femmes soient indépendantes afin de subvenir à leurs propres besoins ainsi qu’à ceux de leur propre famille. « Dans la mesure où la femme contribue à la charge du ménage, l’autonomisation est acquise mais également elle pourrait assurer ses propres besoins et ceux de sa famille. »

La mise en œuvre de cette autonomisation étant un axe utile dans le développement dans la mesure où la sécurité alimentaire et la nutrition implique davantage les femmes. La sécurité alimentaire implique l’autonomisation. « Quatre points englobent la mise en œuvre de l’autonomisation. Le contexte de sécurité alimentaire et la nutrition constitue la première variable dans laquelle l’autonomisation est de plus en plus importante, puisque ce sont les femmes qui contribuent en partie à la charge du ménage, particulièrement en ce qui concerne les aliments au sein de la famille », explique William Randriafara, Ingénieur Agronome et panéliste durant la table ronde.

Les quatre points impliquent la disponibilité des aliments, l’accessibilité, c’est-à-dire, le pouvoir d’achat de la famille. L’utilisation et la Sûreté de l’alimentation, vu la prolifération des denrées toxiques sur les marchés..

Actrice économique

Tant que la femme est autonome, elle pourra contribuer au développement de son foyer, et cela pourrait largement impacter au développement du pays.

Dans le contexte de l’autonomisation et le développement, prioriser l’éducation des femmes constitue un levier de développement dans la mesure où les femmes pourront contribuer à la charge du ménage. « Selon l’analyse faite lors de notre étude, l’éducation constitue une variable à considérer pour aboutir au développement d’un pays. C’est dans ce sens que les femmes qui reçoivent l’éducation pourront acquérir un travail aboutissant à leur autonomisation », rajoute William Randriafara, Ingénieur Agronome et panéliste durant la table ronde

L’un des éléments clés en sus de l’éducation est la mise en œuvre, d’après l’objectif de l’ODD ou objectif de développement durable énoncé lors de la table ronde : « Les femmes assument 2,6 fois plus de tâches familiales et de travaux domestiques non rémunérés que les hommes. Bien que les familles, les sociétés et les économies dépendent de ces travaux, cela veut dire que les femmes gagnent des salaires inférieurs et peuvent consacrer moins de temps à d’autres occupations. Outre la répartition inégale des ressources économiques, qui sont non seulement un droit, mais permettent également d’accélérer le développement dans de nombreuses régions, il faut trouver le juste équilibre dans la répartition des tâches familiales entre les hommes et les femmes ».

Diamondra Randriatsoa