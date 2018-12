Achats – Hausse des prix des articles cadeaux

à la veille de Noël, les rues sont envahies par des commerçants et des clients. Ils sont occupés à marchander en raison de la hausse considérable des prix.

Un sapin estimé à 30 000 ariary finit par être proposé à 5000 ariary en milieu de matinée où l’affluence est moindre. C’est à Analakely que se vendent en plein air habillements, éléments décoratifs et jouets divers. Les trottoirs sont squattés par des commerçants vendant des marchandises liées à Noel. Les guirlandes les moins chères coûtent 3000 ariary et les plus sophistiquées s’élèvent à 9000 ariary. De même pour les boules, les très petites se paient à 2000 ariary le paquet et les grandes boules s’achètent à partir de 10 000 ariary pour un emballage de six pièces.

Sur l’artère séparant les pavillons neufs des anciens, les décorations sont estimées à 8000 ariary , selon l’illustration qu’il s’agisse d’un père Noel, d’un cristal de neige ou d’un sapin. Les commerçants des rues s’approvisionnent auprès des chinois à Behoririka . Pour les clients audacieux, parfois aucun marchandage n’est nécessaire selon les commerçants. « Etonnée des prix actuels, je me permets de marchander. Je ne peux pas admettre une hausse d’environ 300 % sur des marchandises normalement achetables à un prix abordable» lance Fara Andriantsoa, une employée de banque profitant de la pause pour faire un tour d’Analakely. « Nous proposons des prix selon les aspects des articles. Pour le cas des sapins, les plus petits sont à 25 000 ariary et les plus grands sont à 70 000 ariary. Le marchandage est possible », indique Tovohery, en pleine persuasion des passants. « Ce que l’on peut dire, c’est que les prix augmentent. C’est inévitable. Les prix de l’an dernier ne peuvent pas être ceux de cette année. Il s’agit d’une forte hausse qui n’empêche pas la rencontre des besoins. Des clients comprennent. D’autres marchandent. D’autres passent leur chemin», murmure Vero, vendeuse d’articles de décorations incluant les illuminations de sapins, les boules et les guirlandes.

Marchandage

Le prix d’une voiture téléguidée pouvant être conduite par un enfant atteint 1 055 000 ariary. Cette fois-ci c’est dans une boutique toujours à Analakely. « Le prix affiché n’est rien par rapport à la détermination à acheter. Un arrangement n’est pas interdit », glisse le vendeur. Des parents n’hésitent pas à acheter des jouets coûteux ou moins coûteux pour entretenir le mythe du Père Noel. « C’est utile à l’enfant d’être bercé dans des mythes. Cela contribue à créer un attachement de l’enfant à son monde de l’innocence. Rien n’oblige à ce que l’enfant accepte et vit le monde réel. L’enfance n’est pas la période où le discernement est un devoir », insiste une cliente qui est à la fois psychologue de profession. Les ménages déboursent alors des montants énormes pour les emplettes tant pour les décorations que pour les cadeaux.

Les produits chinois inondent exclusivement le marché. Les quelques sapins de fabrication malgache attirent plus les touristes et moins de passants en demandent le prix. Le bénéfice que tire chaque vendeur dépend du comportement du client.

Tsiory Fenosoa Ranjanirina