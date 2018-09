Rugby – Terres en mêlées reçoit le Global Award

Le prix Beyond Sport Global Awarda a été décerné à l’association TEM le 12 septembre à New York. Le trophée a été remis officiellement à l’État malgache ce samedi.

Un vrai modèle d’engagement à l’échelle mondiale. L’association Terres en mêlées a été primée pour ses efforts, dans la promotion de l’éducation au développement durable à travers le rugby. La jeunesse malgache représentée par les jeunes joueuses de la Côte Saphir, encadrée par l’association a obtenu le 12 septembre à New York le prix Beyond the sport Global Award 2018. Meilleure parmi quatre mille trois cent associations candidates dans le monde, le prix a été décerné en présence des plus grandes instances du sport mondial comme la NBA, la Fifa, le CIO… Lors d’une cérémonie officielle ce samedi au palais des sports à Mahamasina, Pierre Gony fondateur de l’association a remis le trophée à l’Etat malgache représenté par le directeur du cabinet du ministère de la jeunesse et des sports Anny Andrianaivo­nirina et honorée par la présence du président du Malagasy Rugby, Joseph Rakotomalala et un représentant de l’ambassade de France, ainsi que l’équipe des jeunes filles de la Côte Saphir du Sud Ouest.

C’est la plus haute distinction du sport mondial équivalent de l’Award sport for equality, primant le respect de l’égalité de genre dans le milieu sportif qui a été attribuée à l’association pour son projet «Rugby for education of young girls in Madagascar». Dans le cadre de ses activités, l’association a organisé depuis juin, en étroite collaboration avec Malagasy Rugby, World Rugby et la fédération française de rugby, l’Association du rugby de l’océan Indien, la deuxième édition du championnat national de rugby scolaire en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et celui de la Jeunesse et des sports.

Reconnu

Huit mille garçons et filles répartis dans dix huit régions de l’île ont participé au sommet national cette année. «C’est un projet pilote que d’autres disciplines pourront appliquer… Quarante quatre enseignants ont été au début formés et diplômés par World rugby», a confié Pierre Gony, initiateur du projet. Implantée à Madagascar depuis 2014, l’association Terres en Mêlées a déjà réalisé un travail considérable auprès de trente mille jeunes dont dix huit mille filles, a formé des enseignants et a aussi créé cinq TEM Academy dans les régions comme dans la ville de Toliara et les villages de Satrokala, de Salary et d’Andravona. Fondée en 2011 à Toulouse par Pierre Gony, Terres en mêlées s’est donné pour mission de contribuer aux objectifs de développement durable en structurant une démarche pédagogique innovante en faveur de l’éducation au développement par le biais du rugby et de ses valeurs.

L’association est implantée dans cinq pays à savoir au Togo, au Burkina Faso, au Maroc, en France et à Madagascar. En 2017, l’association a été reconnue par World Rugby comme l’un des cinq meilleurs projets au monde pour son projet à Madagascar dans le cadre du programme Spirit Of Rugby.