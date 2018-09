Rakotovao -Ravalomanana – Entretien nocturne à Ambohitsorohitra

Marc Ravalomanana et Rivo Rakotovao se sont rencontrés, samedi soir, à Ambohitsorohitra. La version officielle évoque une simple visite de courtoisie.

Épiés. Les faits et gestes des politiciens intéressent. Le passage de Marc Ravalomanana à Ambohitsorohitra dans la soirée du samedi n’a pas échappé aux caméras d’une station de télévision privée de la capitale.

Relayée dans les réseaux sociaux, la rencontre entre Rivo Rakotovao, président de la République par intérim, et Marc Ravalomanana, alimente les supputations d’autant que Hery Rajaonari­mampianina aurait également fait le déplacement. Une assertion catégoriquement démentie par le locataire d’Ambohitsorohitra.

« Il n’y a rien à cacher. J’ai reçu Marc Ravalomanana au palais d’État. Il s’agit d’une visite de courtoisie. Il est venu me féliciter et m’encourager dans mes nouvelles fonctions. La rencontre a duré dix minutes », explique Rivo Rako­tovao, joint au téléphone, hier.

Durant le weekend, à défaut de communication officielle venant des deux personnalités, les interprétations obliques vont dans tous les sens, d’autant que le jour et l’heure de la rencontre sont inhabituels pour une visite de courtoisie. Généralement, la direction de la communication de la Présidence partage un communiqué de presse accompagné d’une dizaine de photos et vidéos concernant les événements officiels dans le Palais.

Toutefois, ce bref passage de Marc Ravalomanana à Ambohitsorohitra n’a pas eu d’échos ni dans les courriers électroniques ni dans la page facebook officielle de la présidence de la République. Il s’agit ainsi d’une rencontre informelle, voire secrète.

Contrairement aux années précédentes, les relations entre les deux camps se sont réchauffées depuis quelques mois. La rencontre de samedi soir n’a pas été ainsi une grande première.

Secrets des dieux

Au mois de mai, Marc Ravalomanana s’est rendu au palais d’État à Iavoloha pour discuter avec Hery Rajaonarimampianina. Quel­ques semaines après, les stations de radio et de télévision Malagasy broadcasting system (MBS) sont revenues dans le paysage médiatique.

Les activités du groupe Tiko ont également repris. Les poignées de main à Ankaramalaza et la rencontre à Toamasina lors du jubilé de la FJKM au mois d’août en témoignent.

En dehors des événements religieux, le rapprochement est également perceptible. « Le tandem Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina est envisageable mais il y a plusieurs paramètres à considérer. Cela dépend des partis politiques qui sont avec moi et il en est de même de son côté », s’est confié Marc Ravalomanana, vendredi, en marge de la célébration du Freedomday à la résidence de l’ambassade de l’Afrique du sud.

La rencontre entre Rivo Rakotovao et Marc Ravalo­manana est loin d’être anodine. Un pacte de non agression, une nouvelle stratégie ou soutien mutuel, toutes les éventualités sont permises. Cependant, la teneur de ces entretiens demeure dans les secrets

des dieux.