Opération « MANDIO » – La gendarmerie nationale fait

Le bilan à mi-parcours de « l’opération Mandio » lancée par la gendarmerie nationale, avec la participation d’autres entités administratives, prête plutôt à l’optimisme. Des efforts à maintenir dans la durée.

Des résultats concrets et encourageants. Voilà le bilan à mi-parcours de « l’opération Mandio » lancée par la gendarmerie nationale pour contrecarrer la recrudescence du grand banditisme rural, les vols de bœufs en l’occurrence et tous les réseaux qui s’articulent tout autour. Le général de division Njatoarisoa Andrianjanaka, commandant de la gendarmerie nationale, déduit quelques points importants. «Depuis son lancement dans les vingt-deux régions de Madagascar le 12 septembre pour une durée de un mois, l’opération « Mandio » a débouché sur des conclusions positives. Notre démarche va dans le sens souhaité. Il a été constaté des graves lacunes et négligence dans l’octroi et la gestion des Fiches individuelles bovines (FIB), des boucles d’oreilles et dans la commercialisation. Dans certains cas, l’absence même de recensement a été décelée. Plusieurs cheptels contrôlés sont dépourvus de documents, pourtant, il s’agit de dispositions légales obligatoires, connues des professionnels de cette filière. Ils se trouvent dans les zones les plus enclavées considérées comme des zones de cache de bœufs volés. C’est ainsi qu’à Toamasina, plusieurs dizaine de bœufs destinés chaque jour à l’abattoir n’ont pas de boucle d’oreille. Tout cela apparaît à l’évidence comme les combines d’une bande organisée pour blanchir les bœufs volés, impliquant des responsables de gestion administrative. Nous avons donc pu torpiller ce véritable réseau, appelé des « dahalo » à col blanc, à son intérieur. Une association de malfaiteurs dont on a pu démasquer des principaux actionnaires. Une quinzaine d’entre eux sont placés en mandat de dépôt par les tribunaux de première instance particulièrement engagés dans la lutte contre l’impunité. Des responsables administratifs y sont impliqués».

Pour arriver à ces fins, les quatre mille gendarmes engagés dans l’opération Mandio ont imposé plusieurs mesures d’approche dont la prévention de proximité. Des actions basées sur la mutualisation des acteurs, la normalisation des procédures et le renforcement des capacités des intervenants. Ainsi, à chaque groupement ou région de gendarmerie, un commandement unique a été dédié, appelé commandant de zone d’opération. Des manuels de procédures ont été vulgarisés sur les « stratagèmes » de blanchiment de bovidés volés, sur trafics d’arme et larcins sur la vanille verte, avec en filigrane un renforcement de capacité de tous les intervenants comme les agents des ministères associés. Une vaste campagne de sensibilisation sur l’auto-défense villageoise a été menée dans plusieurs communes. Pour ne citer que celle effectuée dans le fokontany d’Ambalamanasa à Toamasina.

En parallèle, une surveillance intensifiée du territoire national s’organise avec tous les moyens à la disposition de la gendarmerie nationale y compris la dernière acquisition de matériel de transport et de transmission. Ils sont en grande partie concentrés dans les zones classées rouges comme les régions Androy, Anosy, Bongolava, Matsiatra-Ambony, Alaotra-Mangoro, Melaky, Betsiboka et Menabe. Des éléments des unités d’élites à savoir l’USAD ainsi que ceux de groupements de surveillance et d’intervention y ont été envoyés, avec l’appui des hélicoptères pour traquer ces « ennemis de la nation » jusqu’à leurs derniers retranchements.

Et le général de brigade Hemerlan Serge Razafindrakoto, commandant de la circonscription de la gendarmerie Toliara cite en exemple précis le taux de récupération de bœuf volé qui se chiffre presque à cent pour cent. « Le 13 septembre à Antevamena-Imanombo, dans le district d’Ambovombe,

Insuffisance de viande de bœufs

Suite à la normalisation de bonne pratique menée par la gendarmerie durant quelques jours, on a constaté des difficultés en approvisionnement de la viande de bœufs dans quelques régions. « Des contrôles inopinées des fiches de bovidés ont été faites par les éléments de la gendarmerie chez nous auprès des abattoirs pour vérifier les FIB », raconte un boucher de Tsiroanomandidy. De grands commerçants de bœufs se sentent lésés dans ces régions comme Bongolava et Toamasina. Ils menacent de faire grève dans les prochains jours.

un grand nettoyage

une vingtaine de « dahalo » a pris d’assaut cette localité enclavée. Ils ont emporté avec eux cent vingt zébus. Grâce à l’intervention des éléments Mandio, en collaboration avec le fokonolona, un bouclage des environs a pu se faire avec l’appui des hélicoptères de l’Armée malgache. Les cent vingt bœufs volés ont été restitués à leurs propriétaires. Trois dahalo ont trouvé la mort et l’un d’eux a été arrêté ».

Sécurité pérenne

L’opération Mandio a pour objectif de démanteler le réseau des malfaiteurs. Ainsi, le « fokonolona » et les agents des Forces de l’ordre ont pu pénétrer dans un repaire réputé inaccessible, zone de refuge des dahalo. C’est le cas d’Antananarivokely-Andranolava dans le district de Sakaraha, Andriry de district de Betroka, où une trentaine de bœufs sans papiers y ont été récupérés. Une performance qui prouve que l’association des forces positives arrive toujours à faire sauter des verrous bien cadenassés. Un modèle à dupliquer partout à Madagascar.

Le général de division Njatoarisoa Andrianjanaka tient à remercier tous ceux qui ont adhéré à la conduite de « l’opération Mandio » qui vise à restaurer l’État de droit, la confiance mutuelle entre les citoyens et l’administration en général, la gendarmerie en particulier. « Cette noble mission a été décidée dans le but d’instaurer un climat d’apaisement en matière de sécurité, gage de l’organisation de l’élection présidentielle. Mais avec ou sans cette échéance électorale, la gendarmerie nationale un des acteurs de sécurité en milieu rural n’est pas insensible à la recrudescence de la sécurité. J’invite tout un chacun à y participer. Etre insensible à cet élan national de solidarité est une complicité de fait. Comment peut-on accepter l’inertie face au massacre des concitoyens victimes de violences et de vols de bœufs qui génèrent d’autres actes criminels tout aussi ignobles les uns que les autres ? L’objectif ultime reste la sécurité pérenne. Je m’y engage et invite l’adhésion collective de tout un chacun au nom du patriotisme », soutient-il avec force et détermination.

Repression des faux billets :

– Mananjary, 15 septembre 2018, saisi de 128.000.000 ar de faux billets. 01 arrêté ;

– Antsiranana, le 15 septembre, saisi de 210.000ar de faux billet. 01 arrêté.

–

Lutte contre la proliferation d’armes

Lieu FC PA Personnes arrêtées

Toliary 02 Auteur en fuite

SakalalinaIhosy 01 03

AmbohimanambolaBetafo 01 fab locale 01 fab locale 02

Antarandolo Fianarantsoa 01 fab locale 02

Maevatanana 04 04

Sambava 01 01 En fuite

Ambilobe 01 01

Mananara nord 02 02

Antsahapango/Diego II 01 fab locale En fuite

Total 12 dont 01 de fab locale 04 dont 03 de fab locale 14

RECAP (ARME):

– Contrôle arme : 16 (12 FC et 04 PA) dont 04 (01 FC et 03 PA) de fabrication locale

– Saisies lors intervention en vol des bœufs et acte banditisme: 05 (04 FC et 01 PA) dont 01 FC et 01 PA fabrication locale

Lutte contre les stupefiants :

« 325 kgs de cannabis saisis ainsi que 109 rouleaux »

Dont :

– A Ihosy le 15 sep , 45 KGS de cannabis saisis sur 02 personnes. MD à Ihosy

– A Ambanja, le 15 sep, 50KGS saisis sur 01 personne. MD à Ambanja

– A Anaborano, le 17 sep, 230KGS de cannabis saisis sur 01 personne. Enquête en cours

– A Nosy-be, le 15 sep, 109 rouleaux de cannabis saisis sur une personne.

« TOLAL ARMES SAISIES : 21 (16 FC et 05 PA) dont 06 (02FC et 04 PA) de fabrication locale »

Faniry Ranaivoson