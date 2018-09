Mines – Litige entre Ambatovy et un notaire

La société Dynatec Madagascar S.A, autrement dit le projet, a été récemment condamné par le tribunal à payer 12.821.250 Usd à son ancien notaire. L’affaire remonte à 2008.

Colossale. La somme réclamée par le tri­bunal à la société Dynatec Madagascar S.A au profit de son ancien notaire l’est. Par jugement civil rendu le 5 septembre par le tribunal de première instance de Toamasina, la société Dynatec S.A Madagascar a été condamnée à payer à son ancien notaire la somme de 7.875.000 Usd à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices dus au manque à gagner, et 4.946.250 Usd pour les intérêts de droit dont 3.159.000 Usd à payer à titre de provision. La société Dynatec S.A Madagascar a interjeté en appel de cette décision.

En décembre 2017, un ancien notaire de la société Dynatec S.A Madagascar a déposé une requête contre son ancien employeur au tribunal de première instance de Toamasina. La requête a pour objet une demande de nullité d’un acte d’affectation hypothécaire et dommages-intérêts pour manque à gagner suite à violation de la loi. Ce notaire exerçant à Toamasina a fait toutes les formalités de la mise en place de la société Dynatec S.A Madagascar jusqu’en 2008. Son employeur a décidé de se passer de ses services au moment de la souscription d’une hypothèque conventionnelle de la somme de 2.100.000.000 Usd , publiée et inscrite au Service de la Conservation foncière de Toamasina le 10 mars 2008 au profit d’un autre notaire basé à Antananarivo. Cette hypothèque grève la propriété immobilière imma­triculée dite Lumena à Ambohika­rivo, commune rurale de Fanandrana.

Changement de loi

L’ancien notaire a attaqué la société Dynatec S.A Madagascar pour violation de la loi. Selon une loi de 1961, l’hypothèque conventionnelle est consentie par acte authentique établi par le notaire et que les notaires ont compétence sur toute l’étendue de la province où ils sont établis. Ils ont compétence exclusive dans le ressort juridictionnel du tribunal de première instance. Cette loi a été changée en 2008 après l’affectation hypothécaire en question. Depuis, tous les notaires ont compétence sur le territoire national.

Conformément à la loi, pour être valable, l’acte d’affectation hypothécaire aurait dû être établi par l’ancien notaire, seul et unique notaire en exercice et ayant eu compétence exclusive dans le ressort du tribunal de première instance de Toamasina. Ce qui n’a pas été le cas. L’ancien notaire a ainsi réclamé des dommages-intérêts pour préjudice qui est un manque à gagner. Il a été calculé par l’ancien notaire selon les émoluments revenant de droit au requérant par application d’un décret datant de 1964 fixant le tarif des notaires et en vigueur au cours de l’an 2008. Ce qui équivaut à la somme de 7.875.000 Usd. Les intérêts de droit ont été calculés selon le taux fixé par l’ordonnance du 10 août 1962. Ce qui donne la somme de 4.946.250 Usd.

La première audience a eu lieu le 7 février de cette année. La société Dynatec S.A Madagascar n’a été présente ou représentée par son avocat que deux fois aux audiences de février et mars. L’affaire a été renvoyée cinq fois depuis. L’ancien notaire a fini par demander la mise en délibéré de l’affaire à l’audience du 1er août, faute de réplique de la société Dynatec S.A Madagascar. Le délibéré a eu lieu le 5 septembre avec la condamnation de la société Dynatec S.A Madagascar à payer la somme totale de 12.821.250 Usd. L’affaire est en appel.