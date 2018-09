Maroantsetra – La gendarmerie multiplie les saisies

Engagée de plein pied dans la lutte contre l’insécurité, la gendarmerie a saisi des armes, de la vanille et des zébus à Maroantsetra. Huit suspects ont été arrêtés.

La compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Maroan­tsetra frappe d’une main de fer. Après le coup d’envoi d’un déploiement opérationnel, donné le 12 septembre, les zones sensibles plongent dans une quasi-accalmie. En une semaine, les gendarmes ont saisi 150 kilogrammes de vanille, deux fusils sur cinquante-et-un contrôlés et seize zébus parmi un peu moins de quatre cents dont les papiers ont fait l’objet de vérification. Pendant cette même période, huit suspects ont été arrêtés dont deux placés en détention préventive.

Ces résultats s’inscrivent dans l’opération « Mandio », une initiative diligentée par le secrétariat d’État en charge de la gendarmerie nationale.

« Une semaine après le début de cette initiative, une nette diminution du taux d’insécurité est constatée. Pas un seul acte de banditisme n’a été commis dans la circonscription territoriale », lance le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Maroantsetra, fraîchement promu chef d’escadron.

L’opération a été conduite par les éléments des brigades territoriales de Maroan­tsetra et de Mananara-Nord, appuyées par les gendarmes des postes avancés de Sarimoana et Rantabe.

Approche de proximité

« Une approche de proximité est préconisée dans cette mobilisation. Tout l’effectif disponible est déployé sur terrain, notamment dans les zones à risque. Les gendarmes qui mènent à bien cette opération interviennent de jour comme de nuit. Ils perçoivent par ailleurs des indemnités », poursuit le chef d’Escadron Fils Emilio Manahirana.

À l’entendre, la compagnie de gendarmerie de Maroantsetra a mis au point une stratégie de sécurisation qui lui est propre.

« Des aires protégées, sanctuaires d’essences de bois précieux comme le bois de rose et l’ébène sont nombreuses dans notre circonscription de la compagnie territoriale de Maroantsetra. En permanence aux aguets, nous tenons à l’œil toute tentative de trafic afin de préserver ces ressources naturelles et bien sûr l’environnement. De par cette veille continue, la gendarmerie assure dans la foulée la sécurisation des zones éloignées », explique le commandant de compagnie.

La pérennisation des dispositifs et des actions entreprises pendant l’opération Mandio se hisse au cœur des préoccupations indique le commandant Fils Emilio Manahirana.