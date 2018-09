Infrastructures – Un grand barrage à Ihorombe

Le barrage d’Ambatovita dans la commune d’Ambatolahy, a cessé de fonctionner depuis des années. Celui-ci a été réhabilité pour servir près de cent ménages.

Le périmètre d’Ambatovita, situé dans la commune rurale d’Am­ba­tolahy, district d’Ihosy a été réaménagé. Quatre cent cinquante hectares de rizières sont désormais irriguées en permanence. Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MinAE) a procédé à la réhabilitation du barrage de 110m de long et à l’adjonction de nouveaux canaux d’irrigation de 2,1km sur la rive droite d’Ilanana. Ce réseau d’irrigation a également connu une extension de près de 10km. « La maîtrise de l’eau dûe au mauvais état et la non-conformité des infrastructures existantes a été le principal problème des agriculteurs », décrit le ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Harison Randria­ri­manana, présent à la remise des infrastructures vendredi dernier. 34 ha seulement ont pu être irrigués avant les travaux de réhabilitation.

« L’envasement du canal, des pentes non uniformes, la destruction des berges et la non existence d’ouvrages de franchissement ont été les points critiques du canal », détaille encore le ministre. La zone dispose pourtant d’une très grande ressource en eau, même en période sèche. Il est possible d’y pratiquer deux cultures de riz « vary asotry » dans l’année.

Insécurité

Deux cent trente ménages, soit mille trois cents personnes, bénéficient de ces infrastructures. La plupart ont participé aux travaux de réhabilitation, démarrés en juin 2017. Notamment sur les quatre kilomètres de canaux principaux ainsi qu’à l’ouverture des canaux secondaires.

Le président de la République par intérim, Rivo Rakotovao a assisté à la remise de ces infrastructures. Cette première sortie régionale du Président a été ainsi une occasion de souligner les efforts entrepris par l’État pour atteindre l’autosuffisance alimentaire en riz. Il a ainsi mis en exergue l’importance du développement à la base, par l’agriculture, qui vise l’amélioration concrète des conditions de vie de la population rurale sur le long terme. « Cela doit se traduire par l’augmentation de la productivité, pour converger vers l’autosuffisance alimentaire, et l’agrobusiness orienté vers les marchés internationaux, avec ce que cela suppose de création d’emplois, favorisant l’émergence des jeunes entrepreneurs ruraux », a-t-il déclaré.

Le Président par intérim a tenu à souligner que le développement va de pair avec le renforcement de la sécurité, afin de permettre aux paysans d’entreprendre dans la sérénité. Les associations d’agriculteurs se sont vu remettre des machines Kubota, des sarcleuses, deux tonnes de semences de riz, sept tonnes de semences d’arachide, et mille huit cents sacs de semences de légumineuses, sept tonnes d’engrais, ainsi que des poussins pour les éleveurs. Ce barrage d’Ambatovita dans la région Ihorombe fait partie des quarante cinq infrastructures réhabilitées ou mises en place depuis 2014.