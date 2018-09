Ambohibao – Un diplomate américain assassiné

Un Américain, diplomate connu sous sa fonction à l’ambassade des États-Unis a été assassiné chez lui à Ambohi­bao, samedi à 1h du matin. Des gendarmes en patrouille du poste avancé local se sont immédiatement diligentés sur place dès qu’ils ont reçu l’alerte. Non loin du domicile de la victime, un suspect a été interpellé et placé en garde-à-vue après confiscation d’une pièce à conviction en sa possession. Lors des consta­tations effectuées par les éléments des forces de l’ordre et les ambulanciers, le diplomate était déjà sans vie.

«Nous ne pouvons pas, pour l’instant, détailler les circonstances pour ne pas entraver toute recherche qui est déjà sur la bonne voie», a déploré notre informateur auprès des directions de la police judiciaire.

Aux dernières nouvelles, la cellule mixte, composée de gendarmes et de policiers, se charge de l’enquête qui va maintenant bon train. Des détectives américains viendraient prêter main forte à ceux de la cellule pour mener ensemble l’investigation sur ce meurtre. Du coup, toute personne pouvant disposer de renseignement concernant ce crime abominable est sollicitée d’en aviser la police ou la gendarmerie.