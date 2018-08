Formation professionnelle – Le Canada soutient des étudiants

Deux mille cinq cents jeunes malgaches auront l’opportunité de travailler après leurs études. Un projet en collaboration avec le gouvernement canadien a été lancé, hier à l’Institut supérieur de technologie Ampasapito. « Nous avons convaincu le gouvernement canadien d’épauler les jeunes malgaches. Le projet consiste à renforcer les formations techniques au sein des universités pour qu’elles soient compatibles à l’offre et à la demande dans le monde du travail. Madagascar est un pays ami du Canada, le conseil d’administration a décidé d’appuyer les jeunes malgaches », a souligné Patrick Razakamana­nifidiny, conseil­ler du bureau international de l’université du Québec à Trois-Rivières.

Ce projet financé d’une valeur de sept millions de dollars vise l’amélioration de l’employabilité dans les trois secteurs porteurs dont le bâtiment et travaux publics, l’hôtellerie et la restauration et le tourisme pour une durée de cinq ans. « Ce qui rend important ce projet c’est l’application de l’approche par égalité de genre et l’approche par compétence. C’est la première fois que le gouvernement canadien opte pour l’appui à la formation technique et professionnelle », explique Marie Monique Rasoazananera, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cinq universités et quatre lycées techniques ont été choisis pour la réalisation de ce projet à savoir l’Institut supérieur de technologie d’Antananarivo, d’Antsi­ranana et d’Ambositra, l’Institut national des sciences comptables et de l’administration d’entreprises (Inscae), l’Institut national de Tourisme et d’hôtellerie (INTH), les lycées techniques professionnelles d’Ampefi­loha, de Maha­masina, d’Am­bo­sitra et d’Antsira­nana. Les étudiants qui ont fini leurs études pourront aussi accéder à ces formations car beaucoup de jeunes sont diplômés mais ne possèdent ni compétence ni qualification.