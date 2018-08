5e Édition de Nosy Be Symphonie – La première magie s’opère chez Père Pedro

Les enfants du Père Pedro à Andralanitra ont eu le privilège d’accueillir le premier concert qui marque la cinquième édition de Nosy Be Symphonie, hier.

L’Espace Culturel Akamasoa à Manantenasoa était plein à craquer l’après-midi du jeudi 23 août à 16 heures. Les enfants du Père Pedro sont venus massivement, avant l’heure, pour assister au premier concert de la cinquième édition du festival de musique classique de l’océan Indien baptisé « Nosy Be Symphonies». La plupart ne connaissent pas ce que c’est une musique classique et n’ont jamais assisté à un concert de ce genre. Ils sont venus par curiosité. Père Pedro a fait son apparition dans la salle, accueilli par un tonnerre d’applaudissements, quelques minutes avant le début de la représentation. Puis, place au show après un bref discours de l’organisation.

Aro, un jeune pianiste prodige, a ouvert la scène par deux remarquables interprétations des œuvres de Beethoven, « Le désir » et

« My way ». Harry, un guitariste de Nosy Be a pris le relais avant l’intervention de la marraine de l’événement, Elzbieta Dedek qui a offert une belle prestation au piano avec les œuvres de son compatriote Chopin. La danseuse Fabienne Courmond a égayé la scène par une danse libre et gracieuse. Cantiamo, Les Cordistes de Madagascar, le clarinettiste Rudy Mathey, LMM Saxophone Quartet, et Quintette d’hommes se sont succédé sur scène avec de belles prestations. Ce petit monde a pu transporter, en quelques heures, la grande famille du Père Pedro dans un univers magique dont la grande majorité venait de découvrir et auquel certains commencent déjà à prendre goût.

Satisfaction partagée

« Habituée aux rythmes tropicaux et à la variété, je m’ennuyais au début. Mais la musique classique commençait à me procurer une certaine sérénité et je me sentais apaisée. En plus, leurs voix sont extraordinaires. Je vois déjà comment mes enfants vont interpréter ce qu’ils ont vu ici, une fois à la maison. On n’aura jamais l’occasion d’assister à un pareil concert. Un grand merci à l’organisateur qui a pensé à nous», avoue Nivo, une mère de famille dans le public. « C’est rigolo de les voir chanter. Leur puissance vocale est étonnante. J’ai adoré le passage où les femmes imitaient les poupées en chantant », raconte Sandra, une jeune fille qui fredonna encore la mélodie de « Les oiseaux dans la charmille » d’Offenbach.

Du côté de l’organisation, ce premier concert est synonyme de bonheur. « Le bonheur qu’on voulait vous donner, c’est vous qui nous le rendez », a mentionné Jean Louis Salles, secrétaire général du Comité d’Organisation d’Activités Culturelles.

Quelques donateurs ont octroyé des dons comme des biscuits, des chocolats et des savons aux protégés du Père Pedro à la fin du concert.