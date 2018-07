Ville de Fianarantsoa – Le réseau en eau potable modernisé

Le programme Eaurizon de la région Haute Matsiatra est opérationnel. Avec la commune de Fianarantsoa et la Jirama, l’approvisionnement en eau de la ville s’améliore.

De l’eau de la Jirama pour les fokontany situés en haute ville de Fianarantsoa. Une bonne nouvelle pour les habitants, qui souffrent, depuis des années, du manque de pression en eau. Les autres quartiers de la ville tels Ampahidrano, Ialananindro, Ampopoka, Ankofafalahy ou encore Ankazobe Avaratra qui, puisaient presque dans les eaux des rizières, ou utilisaient des puits, auront bientôt accès à l’eau potable via la Jirama. « Le programme Eaurizon, mis en œuvre par la région Haute Matsiatra et la Métropole de Lyon en France, résoudra le problème d’adduction en eau potable de la ville de Fianarantsoa. Quelques 725 millions d’ariary ont été engagés, dont 81% par ces deux régions partenaires, 14% par la Jirama et 6% par la commune urbaine de Fianarantsoa », précise Herizo Randria­nasolo, chef de la région Haute Matsiatra au lancement du début des travaux de renforcement du réseau d’eau potable de la ville, jeudi dernier.

La modélisation, sous forme technologique avancée, constitue une innovation apportée dans ce renouvellement de réseau d’approvisionnement en eau potable. « Cette modélisation a permis de prioriser les travaux d’amélioration du réseau d’eau potable dans la ville de Fianarantsoa », raconte encore le premier responsable de la région

Haute Matsiatra. Cette amélioration concerne entre au­tres l’installation de conduite de transit entre Morthomme et Ilaindasitra, l’installation d’une deuxième conduite de sortie du Réservoir de Mahamanina vers Ankofafa Andrefana, une pose de conduite pour une nouvelle extension et renforcement du réseau dans le quartier d’Ando­hanivory et ses alentours, et entre le Complexe Soafia et les locaux des Travaux publics.

Historique

Outre le maillage allant de l’Université à Ambodi­rano, des extensions avec quinze bornes fontaines et installation de seize autres bornes à proximité de conduites existantes sont prévues. Les travaux de renforcement du réseau vont durer neuf mois. C’est l’un des grands programmes entamés avec le partenaire lyonnais de la région Haute Matsiatra.

Les coopérations entre la région Haute Matsiatra et la métropole de Lyon datent de 2004 et ont commencé par de mini-projets. Mais à la demande de la région Betsileo, les efforts se sont concentrés sur le secteur de l’Eau et de l’assainissement. On note la réalisation du Projet AGIRE avec six communes d’intervention, dont l’approche a été axée sur la gestion des ressources en eau, le projet CAP’Eau avec douze communes d’intervention.

Ce Programme Eaurizon en cours a commencé en 2016 et s’étale jusqu’en 2020. Il comprend des actions dans seize communes d’intervention, qui sont formées à la maîtrise d’ouvrage et des projets d’accès à l’eau potable pour près de quarante mille habitants. Sept cent quatre vingt dix points d’eau ont été réalisés. Cinquante bassins versants ont été aménagés pour la préservation des ressources.