Un chapelet de villages pour fournir des Tsimandoa

Au XIXe siècle, la route de l’Est reliant Antanana­rivo et Toamasina, le royaume merina comporte des tanàm-panjakana constitués par les villages-étapes, les villages-centres administratifs et les villages de regroupement. Dans son livre La province maritime orientale du Royaume de Madagascar à la fin du XIXe siècle (1882-1895) édité en 1979, Manassé Esoavelo­mandroso présente ces villages administratifs comme étant de deux sortes (lire précédente Note).

Ce sont, d’une part, les villages-garnisons où les Betsimisaraka n’ont en face d’eux que des soldats betsimisaraka, et de l’autre, les chefs-lieux de canton où ils sont soumis à l’autorité d’un officier merina fixé à demeure. Ce dernier est chargé plus spécialement de collecter le isam-pangady, impôt qui frappe chaque travailleur de la terre, de répartir en différents groupes ses administrés pour que tout le monde participe au transport des colis royaux, de veiller à la bonne marche de l’école et du temple, de créer un marché.

Quant aux villages de regroupement, ils constituent le troisième type de tanàm-panjakana. Ils reçoivent les populations obligées de quitter leurs hameaux pour venir habiter dans les villages choisis par les autorités militaires. « Le cas le plus extrême se produit en 1893, quand Rantoandro, commandant de Mahavelona, décide de regrouper tous les habitants de sa circonscription dans cinq gros villages. Dans chacun de ces villages de regroupement, une garnison commandée par des officiers merina représente l’autorité royale ».

Tous ces tanàm-panjakana sont parfois présentés comme le signe de l’efficacité administrative ou celui du succès de l’action civilisatrice de l’oligarchie merina. À moins qu’il ne s’agisse de « la preuve des difficultés rencontrées par l’administration royale dans son désir de contrôler et de tenir la population betsimisaraka et dans sa volonté de lui faire accepter l’ordre qu’elle véhicule ». Manassé Esoavelo­mandroso met l’accent sur ces

« solutions inventées » pour amener les Betsimisaraka à bien exécuter le fanompoana, services de tous ordres qu’un sujet doit à sa souveraine.

Et à la fin du XIXe siècle, le transport des colis royaux est une corvée très lourde. Surtout à partir de 1890, quand le Premier ministre Rainilaiarivony se prépare à une guerre qu’il juge inévitable avec la France. Il commande des armes et des munitions dont le transport occupe les Betsimisaraka pendant plusieurs années. « C’est pour bien l’exécuter que les villages-étapes sont organisées. » Cependant, devant l’accroissement du volume et du nombre des entan’andriana (affaires ou caisses royales), les jadona ou tetezan’olona (pont humain ou relais) sont débordés. Cela explique la nécessité d’organiser les villages-centres afin qu’à tout moment, des contingents d’hommes valides soient disponibles et puissent transporter d’un lieu à un autre, les lots qui leur sont confiés.

Mais des jadona maltraités par les Tsimandoa ou qui ont épuisé leurs vivres, abandonnent leur poste aux villages-étapes. Ainsi, il arrive que les garnisons des « villages -centres » n’arrivent pas à réunir les contingents à fournir par les hameaux satellites, dans la mesure où les hommes fuient à l’approche des envoyés royaux, ou émigrent vers l’intérieur, pays sihanaka, ou vers le Nord dans la région de Mandritsara. « Croyant apporter une solution définitive à ce problème de transport des colis royaux, les autorités merina décident de fixer les Betsimisaraka dans un nombre restreint de villages sur lesquels elles pensent pouvoir exercer une surveillance continuelle efficace. »

Mais toujours d’après l’auteur, toutes ces mesures ne semblent pas atteindre le résultat escompté puisqu’en 1894, comme en 1890, les Tsimandoa sont obligés d’attacher les six à huit porteurs de malles (anglais ou français) avec deux cordes: une à leur taille et la deuxième à leur cou, afin de les empêcher de s’enfuir. Ainsi l’existence des tanàm-panjakana révèle beaucoup plus les difficultés de l’administration royale à maintenir les Betsimisaraka dans l’obéissance que son efficacité. Manassé Esoavelomandroso indique qu’au vu des signes extérieurs, on peut croire que l’Administration royale « réussit dans son désir d’assimiler les Betsimisaraka, de les élever au niveau des Merina qui acquièrent le fahazavana (ou la lumière) grâce à l’évangélisation et à l’instruction ».